Motivul pentru care Adelina Pestrițu a revenit de urgență în țară. Filmările pentru Burlacii: Foc în Paradis, de la Pro TV, au fost puse pe pauză

Adelina Pestrițu și-a întrerupt, pentru scurt timp, programul încărcat din Turcia, acolo unde filmează pentru noul proiect de televiziune pe care îl prezintă la PRO TV, pentru a fi alături de cea mai importantă persoană din viața sa. Vedeta a revenit în România pentru a marca ziua de naștere a fiicei sale, Zeny, iar momentul nu putea trece neobservat.

De-a lungul anilor, Adelina Pestrițu și-a obișnuit comunitatea din mediul online cu aniversări organizate în cele mai mici detalii, iar ediția din acest an a fost una dintre cele mai spectaculoase de până acum. Chiar dacă în această perioadă este implicată într-un proiect important de televiziune, filmat în Turcia, influencerița a găsit timp pentru a reveni în țară și a transforma ziua de naștere a fiicei sale într-o experiență memorabilă.

Adelina Pestrițu a revenit în țară!

În ultimele săptămâni, Adelina Pestrițu s-a aflat în Turcia, acolo unde au loc filmările pentru noul reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, producție pe care o va prezenta la PRO TV. Pentru acest proiect, vedeta s-a mutat temporar împreună cu familia, astfel încât să poată îmbina obligațiile profesionale cu viața personală. Însă, fetița vedetei nu a putut să se acomodeze și a plecat mai devreme în România împreună cu Virgil.

Cu toate acestea, aniversarea lui Zeny a reprezentat un moment pe care nu era dispusă să îl rateze. Astfel, între sesiunile de filmare, Adelina a revenit în România pentru petrecerea mult așteptată de fiica sa.

Încă de la primele imagini publicate pe rețelele sociale s-a putut observa că evenimentul a fost pregătit cu foarte mare atenție. Decorurile impresionante, elementele tematice și atmosfera creată au transformat petrecerea într-un adevărat spectacol.

Tema aleasă anul acesta a fost inspirată din lumea sporturilor cu motor, mai exact din Formula 1, una dintre marile pasiuni ale lui Zeny. Conceptul aniversării a purtat numele „8 sounds like Fast and Fabulous”, o idee care a fost pusă în practică printr-un decor complex și numeroase elemente care au recreat atmosfera din celebra competiție automobilistică.

Spațiul destinat petrecerii a fost decorat în culori specifice curselor de Formula 1, cu steaguri în carouri, podiumuri, panouri tematice și accesorii inspirate din universul piloților. Totul a fost gândit astfel încât invitații să simtă că pășesc într-un paddock autentic.

Una dintre cele mai mari surprize pregătite pentru aniversată a fost aducerea unei mașini de Formula 1 reale. Prezența monopostului a atras imediat atenția tuturor invitaților și a devenit principalul punct de atracție al petrecerii. Copiii au avut ocazia să admire automobilul îndeaproape și să facă numeroase fotografii, în timp ce Zeny s-a bucurat de experiența pe care și-o dorea de mult timp.

„Zenaida are la ziua ei o mașină de Formula 1 adevărată, așa cum și-a dorit. Este pasionată de F1, știe toți piloții, iar acesta a fost visul ei. Astăzi, când ea a împlinit 8 ani, visul a devenit realitate. Te iubim, Zeny!”, a spus Adelina Pestrițu.

Decorul a fost completat de un candy bar personalizat, baloane în nuanțe vibrante, instalații luminoase și un tort spectaculos, realizat în aceeași tematică. Fiecare detaliu a fost integrat în conceptul ales, iar rezultatul final a oferit impresia unui eveniment organizat la standardele unei producții internaționale.

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