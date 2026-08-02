Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano

Vincent Pastore, actorul care a rămas în memoria a milioane de oameni datorită rolului lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din serialul „Clanul Soprano”, s-a stins din viață la 80 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet printre colegii săi, iar fanii producției care a făcut istorie au fost șocați să afle că unul dintre cele mai iubite personaje nu mai este.

Actorul a fost găsit fără viață în locuința sa din City Island, New York, punând capăt unei cariere impresionante, întinse pe mai bine de patru decenii. Deși pe ecran interpreta, de cele mai multe ori, mafioți de temut și personaje dure, cei care l-au cunoscut spun că în viața reală era exact opusul.

Actorul Vincent Pastore s-a stins din viață

Vestea tristă a fost confirmată de impresarul său de-o viață, Bob McGowan, care a aflat despre deces de la actorul Vincent Curatola, fostul său coleg din distribuția serialului HBO. Cu doar câteva zile înainte, McGowan încercase să ia legătura cu Pastore pentru a-i propune un nou proiect, însă apelurile au rămas fără răspuns. Îndurerat, impresarul a povestit despre omul din spatele actorului pe care îl cunoștea de zeci de ani.

„Era cel mai loial client şi se implica mereu în acţiuni caritabile. Era genul de om care ajuta pe oricine, ceea ce este o raritate în domeniul meu”, a spus impresarul.

Moartea lui Vincent Pastore a lăsat un gol uriaș și în sufletele celor care au lucrat alături de el. Robert Attermann, reprezentantul actorului timp de peste 30 de ani, a spus că succesul nu l-a schimbat niciodată.

„Vinny a fost unul dintre cei mai buni şi mai generoşi oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Îi trata pe toţi cu căldură şi respect, fără a refuza vreodată un fan care îşi dorea o fotografie sau un autograf. Aprecia sincer oamenii care îl susţineau şi îi făcea mereu să se simtă preţuiţi. Iubea meseria de actor și era pasionat de arta sa, încurajându-i totodată pe tinerii actori și făcându-și timp să le ofere îndrumare și sprijin ori de câte ori putea”, a povestit colegul său de breaslă.

Printre cei care și-au exprimat public durerea s-a numărat și actorul Michael Imperioli, unul dintre partenerii săi din „Clanul Soprano”. Acesta și-a amintit de călătoriile și momentele petrecute împreună și l-a descris pe Vincent Pastore drept un „frate cu suflet bun”.

Rolul care l-a transformat într-o legendă

Născut în Bronx, Vincent Pastore a servit în Marina Statelor Unite înainte de a-și construi o carieră în actorie. A apărut în filme cunoscute precum „Goodfellas” și „Awakenings”, însă adevărata consacrare a venit odată cu rolul lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din „Clanul Soprano”.

Personajul său, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Tony Soprano, a devenit rapid favorit printre fani și a rămas unul dintre cele mai memorabile din istoria serialului.

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