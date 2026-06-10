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Cât a slăbit Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii. Fosta ispită dezvăluie metoda cu care a dat jos kilogramele

De: David Ioan 10/06/2026 | 10:49
Cât a slăbit Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii. Fosta ispită dezvăluie metoda cu care a dat jos kilogramele
Cât a slăbit Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii. Fosta ispită dezvăluie metoda cu care a dat jos kilogramele. Foto: social media
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Cristina Scarlevschi, fosta ispită de la Insula Iubirii, a atras din nou atenția comunității sale online după ce le‑a povestit urmăritorilor cum a reușit să ajungă rapid la greutatea dorită.

Cunoscuta participantă din Republica Moldova, apreciată pentru formele sale și pentru apariția din sezonul trecut al emisiunii, a explicat că rezultatele au venit fără restricții drastice.

Cât a slăbit Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii

Tânăra, pasionată de pole dance și dedicată acestui sport, practică intens dansul la bară, iar pasiunea ei este vizibilă inclusiv printr-un tatuaj simbolic pe care și l-a făcut. Activitatea fizică constantă, combinată cu o disciplină mentală puternică, a ajutat-o să slăbească aproximativ patru kilograme într-o singură săptămână.

Cristina Scarlevschi a precizat că nu a urmat o dietă strictă și că și-a permis mici abateri, însă a rămas concentrată pe obiectivul ei.

„Și, exact așa cum mi-am propus să slăbesc, asta s-a și întâmplat. Cred că se vede cu ochiul liber. Aproape patru kilograme s-au dus într-un timp foarte scurt. Și, sincer, nu mi-am propus restricții dure. Am mai mâncat și câte un biscuit și ceva dulce, atunci când am avut poftă. Pur și simplu, am încercat să țin cont de obiectivul meu cât am putut. Cred că foarte mult contează și mintea. Mi-am setat clar intenția că vreau să slăbesc și corpul meu a urmat această direcție”, a transmis aceasta pe Instagram.

Foto: Instagram

Fosta ispită dezvăluie metoda cu care a dat jos kilogramele

În urmă cu puțin timp, fosta ispită a povestit și despre o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Aflată în vacanță la Copenhaga, nu s-a putut bucura de călătorie din cauza unor stări intense de disconfort, care au inclus dureri puternice de cap, amorțeli și greață.

Simptomele au determinat-o să facă un tomograf, iar rezultatul nu a indicat probleme grave, însă medicii i-au recomandat să continue investigațiile pentru a identifica sursa acestor manifestări.

„De trei zile simt o durere extraordinară în cap, de parcă mă înțeapă cineva cu un ac direct în creier. Durerea se intensifică atunci când fac mișcări, vorbesc sau tușesc. Astăzi s-a ajuns în punctul în care mi-a amorțit mâna dreaptă și degetele, amorțeală și stare de greață, iar în corp au apărut senzații foarte stranii. Nu am mai stat pe gânduri și am venit să fac o tomografie. Nu am mai avut niciodată starea asta – să simți cum îți pulsează și îți „clănțănește” ceva tare în cap, de parcă te apasă în jos”, a explicat Cristina Scarlevschi.

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