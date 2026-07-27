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Jurnalul secret al lui Anthony Fauci, făcut public. Ce a scris despre celebritate și atenția uriașă primită în pandemie

De: Daniel Matei 28/07/2026 | 00:50
Jurnalul secret al lui Anthony Fauci, făcut public. Ce a scris despre celebritate și atenția uriașă primită în pandemie
Sursa foto: Profimedia
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Jurnalul personal ținut de Anthony Fauci, fost director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase și, ulterior, principal consilier medical al fostului președinte american Joe Biden, a fost făcut public de senatorul republican Rand Paul, unul dintre cei mai vocali critici ai acestuia.

Printre însemnări se regăsesc numeroase reflecții despre atenția mediatică de care s-a bucurat, întâlnirile cu celebrități și relația tensionată cu Administrația Trump.

Potrivit MSN, documentele au fost publicate cu doar câteva zile înainte ca Fauci să fie audiat în fața Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului SUA.

„Presa încă vorbește intens despre mine”

Anthony Fauci nota în jurnal că atenția mediatică din jurul său era fără precedent.

Într-o însemnare din aprilie 2020, el scria că presa continua să publice zilnic numeroase articole despre el sau în care era menționat. O lună mai târziu, consemna că notorietatea sa devenise „explozivă”, atât în Statele Unite, cât și în alte țări.

Jurnalul include și referiri la numeroase personalități pe care le-a întâlnit în acea perioadă, printre care actrița Julia Roberts, baschetbalistul Stephen Curry și omul de afaceri Larry Ellison. Fauci notează inclusiv că a fost invitat să participe la emisiunea Dancing with the Stars, invitație pe care a refuzat-o.

Rand Paul îl acuză pe Anthony Fauci că, prin însemnările sale, își dezvăluie „dragostea pentru celebritatea pe care i-a adus-o pandemia de COVID-19”. Senatorul a publicat inclusiv un pasaj despre care spune că îl surprinde pe Fauci „comportându-se ca un fan” în timpul unei conversații cu Barbra Streisand, căreia îi explica modul în care funcționează asistentul virtual Alexa al companiei Amazon.

„Voia să știe dacă este în regulă să facă vaccinul pe bază de ARN mesager. I-am spus că da”, a scris Fauci despre ceea ce a descris drept „o conversație extraordinară”.

El a povestit apoi că i-a spus artistei că ascultă muzica ei prin intermediul dispozitivului Alexa și a remarcat că Barbra Streisand „chiar nu știa ce este Alexa”.

Într-o altă însemnare, Fauci vorbește despre o postare pe Instagram realizată de „minunata” Tyra Banks.

„O persoană a comentat că Tyra era sexy, dar că eu eram și mai sexy decât ea”, a scris Fauci, adăugând că multe dintre comentariile pe care le primea erau, totuși, „răutăcioase și pline de venin”.

Publicarea jurnalului a fost însoțită de noi atacuri din partea senatorului Rand Paul, care susține că însemnările arată un oficial prea preocupat de imaginea sa publică în timpul uneia dintre cele mai grave crize sanitare din istoria recentă.

Anthony Fauci nu a comentat până în prezent publicarea jurnalului său.

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