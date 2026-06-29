Lucia Bartoli, un nou mesaj după dezvăluirile făcute de Philipp Plein și Andreea Sasu: ”Se întâmplă foarte multe lucruri în culise, pe care voi nu le vedeți”

Războiul judiciar dintre celebrul creator de modă Philipp Plein și fosta sa parteneră, Lucia Bartoli, a atins un punct critic și se lasă cu acuzații de-a dreptul devastatoare. Șatena din Marea Britanie nu a mai suportat presiunea și a mărturisit că realitatea din spatele ușilor închise este mult mai cruntă decât pare.

Tânăra susține că a fost evacuată forțat din locuință și că se simte complet neputincioasă în fața influenței fostului iubit. Ea a explicat prin ce calvar trece în fiecare zi pentru a-și putea strânge copiii în brațe, dând de înțeles că legea o împiedică, momentan, să spună tot adevărul despre jocurile de culise ale magnatului.

Lucia Bartoli, redusă la tăcere

Fosta iubită a lui Philipp Plein a mai spus că nicio femeie nu merită să treacă prin așa ceva, dar că încearcă să fie puternică pentru cei doi copii.

„Salutare, tuturor! Am vrut doar să intru puțin aici și să vă ofer o scurtă actualizare. Ultimele săptămâni au fost cele mai dificile de când copiii mei mi-au fost luați pentru prima dată. Cred că o mare parte din asta s-a întâmplat din cauza faptului că am rămas fără locuință și am fost evacuată din apartamentul meu. În general, faptul că nu am niciun control asupra a ceea ce urmează să se întâmple, unde va trebui să merg sau ce va trebui să fac doar ca să-mi pot vedea copiii…

Toate acestea mă afectează profund și îmi dau complet viața peste cap, iar eu nu cred că cineva ar trebui să fie nevoit să trăiască astfel. Se întâmplă foarte multe lucruri în culise, pe care voi nu le vedeți și despre care nu știți, iar despre ele nu pot vorbi. Dar vreau să știți că rămân puternică și echilibrată și că depun un efort real pentru a reuși asta. Nu îmi este ușor, dar știu că singura modalitate prin care îmi voi putea recupera copiii este să rămân puternică”, a spus Lucia pe Instagram.

Philipp Plein face acuzații dure

De cealaltă parte, regele opulenței nu se consideră deloc vinovat de această situație dramatică. Excentricul Philipp Plein a ținut să precizeze că a încercat prin toate mijloacele posibile să cadă la pace cu Lucia. Pentru a demonstra că nu este un tată zgârcit, designerul a făcut publice sumele uriașe pe care a fost dispus să i le ofere femeii cu care are doi copii.

„Este foarte greu de înțeles. Sincer, nu cred că a fost vorba despre bani încă de la început, pentru că i-am oferit foarte mulți bani. Noi nu am fost niciodată căsătoriți, însă i-am propus un sprijin financiar de până la 30.000 de franci elvețieni pe lună, adică aproximativ 32.000–33.000 de euro lunar, pe lângă un apartament, personal pentru curățenie și alte beneficii. Nu știu ce și-a dorit cu adevărat. Chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns aici, pentru că aveam o relație bună. Eu mi-am dorit să păstrez o relație civilizată cu mama copiilor mei. Muncesc foarte mult, sunt un om ocupat, am sute de angajați și mai multe afaceri de administrat. Astăzi, să am grijă de copiii mei și să îi cresc împreună cu Andreea este o binecuvântare, dar este și o responsabilitate uriașă. Tocmai de aceea am un respect enorm pentru toate mamele, pentru că acum înțeleg cât de multă muncă presupune creșterea unui copil”, a spus Philipp Plein.

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De la ce ar fi pornit conflictul dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli, de fapt. Designerul a cerut ordin de restricție!