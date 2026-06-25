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Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 16:58
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
Lucia Bartoli, reacție dură după declarațiile lui Philipp Plein. Ar fi mințit cu nerușinare
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Lucia Bartoli a avut prima reacție după declarațiile șocante ale designerului Philipp Plein (48 de ani) din ultimele zile. Tânăra a dat de pământ cu afirmațiile creatorului de modă și l-a acuzat public că minte cu nerușinare.

Tânăra a luat foc când a văzut postările lui Philipp Plein și a trecut imediat la atac. Aceasta a demascat întreaga strategie a designerului, anunțând că nu există nicio înțelegere secretă și nicio ofertă generoasă pusă pe masă, așa cum pretinde el cu nonșalanță.

Lucia Bartoli, reacție dură după declarațiile lui Philipp Plein

Lucia a spus că este hotărâtă să meargă până în pânzele albe în instanță pentru custodia celor doi copii și că strânge fonduri în continuare pentru a-și plăti avocații din Marea Britanie.

„Declarație din partea Luciei și a echipei sale juridice din Marea Britanie. Declarație publicată pe 23 iunie 2026 pe Instagram de către domnul Plein este o denaturare substanțială a situației actuale. Domnul Plein a publicat postarea fără nicio notificare prealabilă către Lucia sau echipa ei juridică. Pentru a fi clari, nimic nu s-a schimbat, nu s-a făcut nicio ofertă rezonabilă și nu există niciun acord în vigoare.

Lucia Bartoli, reacție dură după declarațiile lui Philipp Plein. Ar fi mințit cu nerușinare
Lucia Bartoli, reacție dură după declarațiile lui Philipp Plein. Ar fi mințit cu nerușinare

Cu toate acestea, suntem de acord că bunăstarea și interesele copiilor ar trebui să fie pe primul loc și îi solicităm domnului Plein să colaboreze cu echipa noastră juridică din Marea Britanie cu bună-credință.

În absența oricărui sprijin financiar din partea domnului Plein, nu avem altă opțiune decât să continuăm demersurile noastre juridice și strângerea de fonduri pentru a ne asigura că procesul Luciei poate continua. Rămânem angajați în urmărirea dreptății și în readucerea copiilor Luciei alături de ea”, este mesajul publicat de Lucia.

Varianta lui Philipp Plein, spulberată

Mesajul tranșant al Luciei vine ca un duș rece peste declarațiile oferite recent de Philipp Plein. Dornic să spele imaginea tensionată din familie și să potolească zvonurile, miliardarul a anunțat că autoritățile au rezolvat deja neînțelegerile dintre ei, o variantă care a fost însă spulberată instant de mama copiilor săi.

„Nu este vorba despre tată împotriva mamei sau despre mamă împotriva tatălui. Nu este vorba despre nevoile mele sau ale Luciei. Este vorba doar despre ceea ce este mai bine pentru copii. Iar noi, la fel ca instanța, facem ceea ce considerăm că este în interesul superior al copiilor noștri. Avem numeroși specialiști care se ocupă zilnic de această situație.

Situația este complicată, însă nu într-atât încât relația dintre părinți și copii să nu mai poată fi reparată. Există posibilitatea ca părinții să fie alături de copii, să îi vadă și să se bucure împreună de viitor”, a spus Philipp.

„Există un lucru pe care oamenii ar trebui să îl știe”

În cadrul aceleiași serii de declarații, Philipp Plein a oferit detalii intime extrem de bizare din perioada în care formau un cuplu. El a spus că povestea lor de dragoste nu a fost deloc una plină de pasiune nebună, ci mai degrabă o legătură platonică, bazată pe prietenie.

„Există un lucru pe care oamenii ar trebui să îl știe. Eu și Lucia am avut o relație extraordinară. Am fost cei mai buni prieteni, ca un frate și o soră, pe tot parcursul relației noastre. Mulți oameni nici măcar nu cunosc realitatea și totuși își dau cu părerea.

Acum traversăm un conflict, însă niciodată nu am avut certuri serioase sau situații grave între noi. De fapt, nici măcar nu obișnuia să ne certăm. Pot spune că relația dintre mine și Lucia a fost minunată. Motivele pentru care am decis să ne despărțim țin de viața noastră privată și rămân un subiect foarte personal”, a spus designerul.

VEZI ȘI: Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
 De la ce ar fi pornit conflictul dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli, de fapt. Designerul a cerut ordin de restricție!

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