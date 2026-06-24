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De la ce ar fi pornit conflictul dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli, de fapt. Designerul a cerut ordin de restricție!

De: Anca Chihaie 24/06/2026 | 21:58
Sursa foto Social media
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Conflictul dintre celebrul designer german Philipp Plein și fosta sa parteneră, Lucia Bartoli, este departe de a se încheia. După ce Lucia a susținut că a fost nevoită să părăsească apartamentul de lux în care locuia împreună cu cei doi copii ai lor și a vorbit despre dificultățile prin care trece, disputa dintre cei doi continuă să atragă atenția. 

De această dată, Philipp Plein a decis să își prezinte propria versiune a evenimentelor. Invitat într-un podcast, designerul a explicat cum ar fi început conflictul dintre el și Lucia Bartoli și a oferit detalii despre situația actuală, inclusiv despre relația cu cei doi copii și modul în care sunt implicați în această dispută.

De la ce ar fi pornit conflictul dintre Philipp Plein și Lucia

Philipp Plein a oferit noi detalii despre conflictul pe care îl are cu fosta sa parteneră, Lucia Bartoli, susținând că disputa nu ar fi avut la bază aspecte financiare. Designerul a precizat că, deși cei doi nu au fost căsătoriți, i-ar fi propus acesteia un sprijin financiar consistent, care includea o indemnizație lunară, locuință și alte facilități.

Omul de afaceri a explicat că și-a dorit întotdeauna să păstreze o relație echilibrată cu mama copiilor săi, în contextul în care responsabilitățile profesionale îi ocupă o mare parte din timp. Totodată, acesta a vorbit despre provocările pe care le presupune creșterea celor mici și despre implicarea sa în viața lor, alături de actuala sa parteneră, Andreea.

„Este foarte greu de înțeles. Sincer, nu cred că a fost vorba despre bani încă de la început, pentru că i-am oferit foarte mulți bani. Noi nu am fost niciodată căsătoriți, însă i-am propus un sprijin financiar de până la 30.000 de franci elvețieni pe lună, adică aproximativ 32.000–33.000 de euro lunar, pe lângă un apartament, personal pentru curățenie și alte beneficii.

Nu știu ce și-a dorit cu adevărat. Chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns aici, pentru că aveam o relație bună. Eu mi-am dorit să păstrez o relație civilizată cu mama copiilor mei. Muncesc foarte mult, sunt un om ocupat, am sute de angajați și mai multe afaceri de administrat. Astăzi, să am grijă de copiii mei și să îi cresc împreună cu Andreea este o binecuvântare, dar este și o responsabilitate uriașă. Tocmai de aceea am un respect enorm pentru toate mamele, pentru că acum înțeleg cât de multă muncă presupune creșterea unui copil.”, a spus Philipp Plein în cadrul podcastului „Nocturn cu Alex Dobreanu”.

Au fost impuse ordine de restricții împotriva Luciei

În cadrul podcastului, s-a mai dezvăluit că disputa dintre el și Lucia Bartoli a ajuns și în fața instanțelor din Elveția, unde au fost emise mai multe ordine de restricție. Potrivit avocatului, măsurile îi vizează pe Lucia Bartoli, Nick Ricci și compania Meta și au ca scop limitarea publicării unor informații legate de el, de afacerile sale și de familia sa.

De asemenea, ordinele judecătorești ar prevedea restricții privind distribuirea fotografiilor, videoclipurilor și a altor informații referitoare la cei doi copii ai fostului cuplu. În plus, au fost impuse măsuri care interzic dezvăluirea detaliilor despre custodia minorilor și obligă la eliminarea din mediul online a anumitor materiale care îi implică pe aceștia.

„Am obținut un prim ordin de restricție prin care Lucia Bartoli, Nick Ricci și Meta nu au voie să publice sau să mențină online declarații de orice fel despre mine și despre grupul meu de companii. De asemenea, am obținut un alt ordin de restricție care extinde această protecție și asupra fotografiilor, înregistrărilor video și informațiilor referitoare la copiii noștri.

În plus, instanța a emis un alt ordin prin care ambilor părinți le este interzis să publice imagini video cu copiii. Totodată, Lucia este obligată să șteargă fotografiile și videoclipurile cu cei mici și să nu mai divulge informații despre ei. În esență, tuturor părților implicate le este interzis să facă publice informații referitoare la custodia copiilor.”, a spus avocatul.

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