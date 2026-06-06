Acasă » Știri » Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului

Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 22:22
Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului
Philipp Plein. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Designerul Philipp Plein (48 de ani) a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Fosta iubită a celebrului designer a încasat o lovitură devastatoare din partea justiției elvețiene, după ani de scandaluri și acuzații grave. Verdictul scoate la iveală detalii incendiare din relația celor doi.

Războiul dintre Philipp Plein și fosta sa iubită, Lucia Bartoli, este departe de final, însă unul dintre cele mai spectaculoase episoade tocmai s-a consumat în Elveția.

Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli în instanță

După luni întregi de anchetă și un dosar care a ținut primele pagini ale presei mondene, instanța a pronunțat o hotărâre care schimbă radical datele conflictului.

Potrivit documentelor judiciare, Lucia Bartoli a fost condamnată pentru mai multe fapte, iar lista acuzațiilor este una care ridică multe semne de întrebare.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi folosit în interes personal cardurile de credit ale companiei Philipp Plein International AG, generând cheltuieli de peste 82.000 de franci elvețieni. În documente apar bilete de avion, transferuri prin PayPal, cumpărături de lux și chiar un tratament cosmetic pentru extensii de gene, evaluat la aproximativ 2.500 de euro.

Adevărata bombă din dosar

Însă adevărata bombă din dosar este alta. Instanța reține că, timp de mai multe luni, Lucia ar fi realizat înregistrări audio și video fără acordul lui Philipp Plein. Mai mult, în documente sunt menționate inclusiv conversații în care apăreau și cei doi copii ai fostului cuplu, aspect care a cântărit în analiza judecătorilor.

Ca și cum scandalul nu era suficient de mare, autoritățile mai susțin că, în toamna anului 2025, Lucia Bartoli ar fi publicat pe Instagram materiale considerate defăimătoare la adresa celebrului designer.

Verdictul este unul dur. Instanța a dispus o amendă penală de 9.000 de franci elvețieni, cu suspendarea executării pentru o perioadă de doi ani. La aceasta se adaugă o amendă suplimentară, cheltuieli judiciare și aproximativ 47.500 de euro, reprezentând costurile de procedură ale părții civile.

Până la această oră, Lucia Bartoli nu a comentat public condamnarea. Despărțirea dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli, produsă în 2023, s-a transformat rapid într-un conflict juridic de proporții, alimentat de disputa privind cei doi copii ai lor. Rămâne de văzut dacă Philipp va continua să o „distrugă” în instanță pe Lucia sau dacă tânăra își va putea lua copiii înapoi.

VEZI ȘI: Lux extrem în „Chateau Falcon”. Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Philipp Plein
Andreea Sasu a fost externată din spital! Primele imagini cu românca + Ce cadou spectaculos i-a făcut Philipp Plein

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu
Știri
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an…
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Știri
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se...
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte...
Rămâne România fără bani europeni peste 2 ani? Schimbarea istorică împarte deja UE în două
Adevarul
Rămâne România fără bani europeni peste 2 ani? Schimbarea istorică împarte deja UE...
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
Digi24
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
S-a mutat din Cluj în Timișoara și a spus tot ce crede despre cele două orașe: „Am observat diferențe destul de mari”
Click.ro
S-a mutat din Cluj în Timișoara și a spus tot ce crede despre cele două...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună...
ULTIMA ORĂ
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an ...
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Planta banală care a devenit delicatesă de lux. Un kilogram se vinde cu preț uriaș
Planta banală care a devenit delicatesă de lux. Un kilogram se vinde cu preț uriaș
Selly deschide dosarul NIBIRU: “Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii ”. Culisele proiectului ...
Selly deschide dosarul NIBIRU: “Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii ”. Culisele proiectului care aprinde litoralul
De la divertisment la tratament? Desenele Anime analizate ca posibil instrument împotriva depresiei
De la divertisment la tratament? Desenele Anime analizate ca posibil instrument împotriva depresiei
Show total la podscatul lui Cătălin Măruță! Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, ...
Show total la podscatul lui Cătălin Măruță! Iuliana Beregoi o sună pe Andreea Bostănică în direct, iar acuzațiile curg fără oprire
Vezi toate știrile