Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Verdict devastator pentru fosta iubită a designerului

Designerul Philipp Plein (48 de ani) a făcut-o praf pe Lucia Bartoli! Fosta iubită a celebrului designer a încasat o lovitură devastatoare din partea justiției elvețiene, după ani de scandaluri și acuzații grave. Verdictul scoate la iveală detalii incendiare din relația celor doi.

Războiul dintre Philipp Plein și fosta sa iubită, Lucia Bartoli, este departe de final, însă unul dintre cele mai spectaculoase episoade tocmai s-a consumat în Elveția.

Philipp Plein a făcut-o praf pe Lucia Bartoli în instanță

După luni întregi de anchetă și un dosar care a ținut primele pagini ale presei mondene, instanța a pronunțat o hotărâre care schimbă radical datele conflictului.

Potrivit documentelor judiciare, Lucia Bartoli a fost condamnată pentru mai multe fapte, iar lista acuzațiilor este una care ridică multe semne de întrebare.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi folosit în interes personal cardurile de credit ale companiei Philipp Plein International AG, generând cheltuieli de peste 82.000 de franci elvețieni. În documente apar bilete de avion, transferuri prin PayPal, cumpărături de lux și chiar un tratament cosmetic pentru extensii de gene, evaluat la aproximativ 2.500 de euro.

Adevărata bombă din dosar

Însă adevărata bombă din dosar este alta. Instanța reține că, timp de mai multe luni, Lucia ar fi realizat înregistrări audio și video fără acordul lui Philipp Plein. Mai mult, în documente sunt menționate inclusiv conversații în care apăreau și cei doi copii ai fostului cuplu, aspect care a cântărit în analiza judecătorilor.

Ca și cum scandalul nu era suficient de mare, autoritățile mai susțin că, în toamna anului 2025, Lucia Bartoli ar fi publicat pe Instagram materiale considerate defăimătoare la adresa celebrului designer.

Verdictul este unul dur. Instanța a dispus o amendă penală de 9.000 de franci elvețieni, cu suspendarea executării pentru o perioadă de doi ani. La aceasta se adaugă o amendă suplimentară, cheltuieli judiciare și aproximativ 47.500 de euro, reprezentând costurile de procedură ale părții civile.

Până la această oră, Lucia Bartoli nu a comentat public condamnarea. Despărțirea dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli, produsă în 2023, s-a transformat rapid într-un conflict juridic de proporții, alimentat de disputa privind cei doi copii ai lor. Rămâne de văzut dacă Philipp va continua să o „distrugă” în instanță pe Lucia sau dacă tânăra își va putea lua copiii înapoi.

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