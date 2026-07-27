Dr. Cezar ne spune de ce soarele este unul dintre cei mai importanți aliați ai sănătății. „Nu trebuie să ne bronzăm, ci să petrecem timp afară”

Vara este anotimpul în care petrecem cel mai mult timp afară, însă beneficiile luminii naturale nu se rezumă la zilele însorite sau la concediile petrecute pe plajă. Dr. Cezar spune că expunerea moderată la soare, pe tot parcursul anului, susține sistemul imunitar și ajută organismul să funcționeze mai bine. Medicul atrage însă atenția că nu bronzul este obiectivul, ci contactul constant cu lumina naturală.

Lumina naturală contribuie la întărirea sistemului imunitar

Dr. Cezar explică faptul că soarele are un rol important în sănătatea organismului datorită vitaminei D și serotoninei, două elemente implicate în buna funcționare a sistemului imunitar și în starea generală de bine. Potrivit acestuia, nu este nevoie să așteptăm zilele perfecte de vară pentru a ieși din casă, deoarece lumina naturală ajunge la noi chiar și atunci când cerul este acoperit de nori.

„Soarele, prin vitamina D și prin serotonină, ajută la întărirea sistemului imunitar. Câtă lume mai stă la soare? Soarele trece și prin nori, în natură, pur și simplu, chiar dacă sunt nori, chiar dacă plouă, să stăm afară cât de des.”

Nu bronzul este important, ci timpul petrecut afară

Medicul subliniază că expunerea la soare nu trebuie confundată cu dorința de a obține un bronz intens. Din punctul său de vedere, bronzul este doar un mecanism prin care pielea se adaptează la radiațiile solare și nu reprezintă un indicator al unei stări mai bune de sănătate.

De aceea, recomandarea este să petrecem zilnic timp în aer liber, dar cu moderație, evitând orele în care căldura și radiațiile sunt foarte puternice.

„Nu neapărat să ne bronzăm. Bronzul în principal e o adaptare și el scade absorbția de vitamina D. Ideea e să stăm afară, cu moderație, acum nu să stăm când sunt 40 de grade și arde. Să stăm cu moderație din ianuarie până în decembrie. Cât se poate, să cuprindă lumina pe față, pe mâini.”

Contactul cu natura ar trebui să fie un obicei în fiecare anotimp

În opinia lui Dr. Cezar, organismul uman este construit să funcționeze în contact cu mediul natural, la fel ca toate celelalte viețuitoare. El spune că inclusiv în sezonul rece putem petrece câteva minute afară, fără să ne expunem exagerat la frig, pentru a beneficia de lumina naturală.

„Cine practică dușul cu apă rece poate sta în tricou și în decembrie și măcar jumătate de oră sau acolo cât de puțin, pentru că radiația asta naturală este cea mai bună. Toate animalele stau în contact cu această radiație naturală.”

Ce spune medicul despre ochelarii de soare

Dr. Cezar afirmă că, în viața de zi cu zi, preferă să nu poarte ochelari de soare, deoarece consideră că aceștia pot modifica semnalele pe care organismul le primește din mediul înconjurător. El precizează însă că există situații în care protecția ochilor este necesară, cum ar fi la schi sau în zone cu lumină extrem de puternică.

„Și fără ochelari de soare. Fără ochelari de soare, atenție. Ochelarii de soare, de fapt, perturbă semnalul, adică în retină e noapte, iar pe piele e zi. Păi ce zice? «Bă, stai puțin, e noapte, e zi?» Eu nu folosesc ochelari de soare, văd destul de bine. Acum dacă m-aș duce la schi într-o zi sau în deșert, într-un soare foarte puternic și ar străluci, bineînțeles că aș purta, dar, în viața de zi cu zi, nu folosesc ochelari de soare.”

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