Andreea Sasu a fost externată din spital! Primele imagini cu românca + Ce cadou spectaculos i-a făcut Philipp Plein

Andreea Sasu (36 de ani) a ieșit din spital după 2 luni, iar Philipp Plein (48 de ani) i-a făcut o surpriză cu adevărat spectaculoasă. Designerul nu s-a uitat la bani și și-a răsfățat iubita care a stat atâta vreme departe de familie. El i-a făcut și o declarație de dragoste emoționantă.

Nici până în ziua de azi nu se știe de ce a stat Andreea Sasu în spital timp de 2 luni, dar important este că s-a întors la fiul ei și Philipp Plein. Designerul i-a cumpărat româncei un Mercedes extrem de scump și i-a făcut o declarație de dragoste ca în filme. El a postat și câteva imagini cu iubita sa și cu fiul lor.

Andreea Sasu a ieșit din spital

În imagini, Andreea pare încă slăbită, însă zâmbetul nu îi lipsește de pe chip. Și nici nu e de mirare! Puține femei sunt așteptate acasă după externare cu o mașină de super lux și o mulțime de baloane.

„Există momente în viață care îți reamintesc ce contează cu adevărat. Timp de două luni, am trăit între spitale, operații, frică, speranță, rugăciuni și lacrimi. Au fost zile în care tot ce ne doream era acest moment. Să fim împreună. Să fim acasă.

Să ne putem ține din nou în brațe. Astăzi, inimile noastre sunt pline de bucurie. Bine ai venit acasă, iubirea mea”, a scris Philipp Plein pe Instagram.

De ce a stat 2 luni în spital

În urmă cu 2 luni, iubita designerului a ajuns la spital cu febră și dureri foarte mari. Analizele au confirmat prezența unei infecții severe care necesită tratament imediat și atent monitorizat. Medicii din Monte Carlo au încercat să o vindece cât mai repede, dar fără rezultat. Românca a fost nevoită să petreacă multă vreme în spital, departe de fiul ei.

Au apărut și zvonuri că Andreea Sasu a fost internată la psihiatrie din cauza lui Philipp Plein, care este considerat narcisist de către cei din mediul online. S-a auzit și că designerul s-a despărțit de românca și că încearcă să ascundă acest lucru. Unii internauți au scris că roata s-a întors și că bruneta s-a îmbolnăvit din cauza răului pe care i l-a făcut Luciei Bartoli, femeia cu care Plein are doi copii și care a pierdut custodia.

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