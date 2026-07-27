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Un cuplu din Brazilia a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a oferit 195 de săruturi în doar 30 de secunde

De: Diana Cernea 27/07/2026 | 06:10
Un cuplu din Brazilia a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a oferit 195 de săruturi în doar 30 de secunde
Record la săruturi în Brazilia, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un cuplu din Brazilia a stabilit un nou record mondial Guinness după ce și-a oferit 195 de săruturi în numai 30 de secunde. Potrivit publicației UPI, cei doi spun că acesta este doar începutul și își propun să doboare și recordul pentru cele mai multe săruturi într-un minut.

Dragostea lor a devenit un record mondial

Renato Bayma Gaia, în vârstă de 32 de ani, și iubita sa, Naiara Roberta Ribeiro de Marins, de 33 de ani, au transformat un gest simplu de afecțiune într-o performanță omologată de Guinness World Records. În doar 30 de secunde, Renato a reușit să îi ofere partenerei sale nu mai puțin de 195 de săruturi pe față, depășind astfel recordul anterior și intrând în celebra carte a performanțelor mondiale.

Cei doi au declarat că au repetat de mai multe ori înainte de încercarea oficială pentru a-și sincroniza perfect mișcările și pentru a menține un ritm constant pe toată durata probei. Rezultatul le-a adus recunoașterea Guinness și o mare satisfacție personală.

195 de săruturi în doar 30 de secunde

După omologarea recordului, Renato Bayma Gaia a spus că performanța este dovada că el și Naiara formează „cel mai bun cuplu din lume”.

Pentru cei doi, provocarea nu a fost doar una amuzantă, ci și o modalitate de a celebra relația lor într-un mod inedit. Ei spun că s-au bucurat de fiecare etapă a pregătirii și că recordul le-a oferit o experiență pe care nu o vor uita niciodată.

Renato nu este la primul record Guinness

Aceasta nu este prima performanță spectaculoasă reușită de Renato Bayma Gaia. Brazilianul este deja cunoscut în lumea Guinness World Records pentru alte două recorduri.

El deține recordul pentru cel mai rapid timp în care a aranjat și a doborât 10 cărți, performanță realizată în doar 6,68 secunde. Tot el este și deținătorul recordului masculin pentru cea mai mare rotație a labei piciorului, de 210,66 grade.

Pasiunea pentru provocări și pentru stabilirea unor recorduri neobișnuite l-a făcut să caute constant noi modalități de a-și depăși propriile limite.

Ținta următoare: peste 277 de săruturi într-un minut

Renato și Naiara spun că nu se opresc aici. Următorul obiectiv este să stabilească un nou record mondial pentru cele mai multe săruturi oferite de un cuplu într-un interval de un minut.

În prezent, acest titlu aparține japonezilor Cherry Yoshitake și Kumiko Shiratori, care au reușit să își ofere 277 de săruturi într-un minut. Cuplul din Brazilia este convins că, prin mai mult antrenament și o sincronizare și mai bună, va reuși să depășească această performanță și să adauge un nou record în palmaresul lor.

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