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Wimbledon, mai mult decât un turneu de tenis. Eleganța britanică transformă fiecare ediție într-un adevărat spectacol

De: Diana Cernea 14/07/2026 | 11:50
Wimbledon, mai mult decât un turneu de tenis. Eleganța britanică transformă fiecare ediție într-un adevărat spectacol
Wimbledon simbol al eleganței britanice, sursa-colaj CANCAN.RO
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Wimbledon nu este doar unul dintre cele patru turnee de Grand Slam, ci și un simbol al eleganței, tradiției și rafinamentului britanic. Potrivit publicației Daily Sabah, competiția organizată la Londra reușește, de aproape 150 de ani, să îmbine sportul de elită cu moda, eticheta și patrimoniul cultural, transformând fiecare ediție într-o experiență unică pentru sportivi și spectatori.

Tradiția și sportul se întâlnesc la Wimbledon

Există competiții sportive care atrag atenția întregii lumi, însă Wimbledon ocupă un loc aparte. Turneul este considerat unul dintre cele mai importante simboluri ale Marii Britanii, iar atmosfera sa depășește cu mult ceea ce se întâmplă pe terenul de tenis.

În fiecare vară, mii de spectatori vin să urmărească cei mai buni jucători ai lumii, însă aleile complexului, grădinile impecabil întreținute și spațiile de ospitalitate completează imaginea unui eveniment în care fiecare detaliu este atent pus la punct.

De-a lungul anilor, Wimbledon a devenit locul unde se întâlnesc membri ai familiei regale, lideri de afaceri, artiști, actori și personalități din industria modei, demonstrând că sportul poate reprezenta și un punct de întâlnire pentru cultură și eleganță.

Moda este parte din identitatea turneului

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale competiției este importanța acordată vestimentației. Spre deosebire de săptămânile modei, unde accentul cade pe inovație și extravaganță, Wimbledon promovează stilul clasic și atemporal.

Rochiile vaporoase de vară, costumele din in, sacourile bine croite, eșarfele din mătase, pălăriile elegante și accesoriile discrete domină peisajul. Publicul nu este obligat să respecte un cod vestimentar strict, însă majoritatea spectatorilor aleg în mod natural ținute elegante, inspirate din stilul britanic.

În ceea ce îi privește pe jucători, celebra regulă a echipamentului complet alb rămâne una dintre cele mai cunoscute tradiții din sportul mondial. Introduse în secolul al XIX-lea, aceste reguli limitează aproape complet folosirea culorilor, transformând Wimbledon într-un turneu unic în tenisul profesionist. Chiar și accesoriile precum șosetele, șepcile sau încălțămintea trebuie să respecte această tradiție.

Un model de eleganță și respect

Wimbledon impresionează și prin atmosfera sa. Liniștea păstrată în timpul schimburilor de mingi, aplauzele oferite tuturor sportivilor, indiferent de naționalitate, și respectul reciproc dintre spectatori și jucători au devenit parte din identitatea competiției.

Publicația Daily Sabah subliniază că, într-o lume în care tendințele se schimbă rapid, Wimbledon demonstrează că tradiția și modernitatea pot conviețui armonios. Turneul nu urmărește moda trecătoare, ci promovează valori precum calitatea, autenticitatea și bunul-gust.

Poate tocmai de aceea Wimbledon continuă să fie unul dintre cele mai admirate evenimente sportive ale lumii. Nu este vorba doar despre trofeul câștigat după două săptămâni de competiție, ci despre celebrarea unui stil de viață în care sportul, cultura, istoria și eleganța britanică se întâlnesc în mod firesc.

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