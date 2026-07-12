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Prințesa Kate va înmâna astăzi trofeul câștigătoarei turneului feminin de la Wimbledon. Revine în Loja Regală pentru marea finală

De: Paul Hangerli 12/07/2026 | 07:20
Prințesa Kate va înmâna astăzi trofeul câștigătoarei turneului feminin de la Wimbledon. Revine în Loja Regală pentru marea finală
Prințesa va înmâna trofeul la Wimbledon, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințesa de Wales revine astăzi la Wimbledon pentru unul dintre cele mai importante momente ale turneului. În calitate de patroană a All England Lawn Tennis Club, Kate Middleton va urmări finala feminină din Loja Regală și va înmâna trofeul noii campioane.

Kate Middleton revine la Wimbledon pentru finala feminină

Prințesa de Wales va asista în această după-amiază la finala de simplu feminin de la Wimbledon.

Catherine, patroană a All England Lawn Tennis Club, va înmâna pe Terenul Central trofeul câștigătoarei meciului dintre favorita numărul 10, Karolína Muchová, și favorita numărul 9, Linda Nosková.

O finală integral cehă

Finala feminină se anunță una spectaculoasă, cele două jucătoare cunoscându-se foarte bine.

Deși s-au întâlnit o singură dată într-un meci oficial, Muchová și Nosková se antrenează frecvent împreună și au făcut echipă la dublu la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

A doua apariție a prințesei la Wimbledon în acest an

Kate Middleton va urmări partida din celebra Lojă Regală, aceasta fiind a doua sa vizită la Wimbledon în ediția din acest an.

Săptămâna trecută, prințesa a fost prezentă la meciul britanicului Arthur Fery împotriva finlandezului Otto Virtanen, din turul al doilea al competiției. Fery a fost eliminat ulterior în semifinale.

La sosirea la All England Club, Catherine urmează să participe și la o scurtă întâlnire cu cele două finaliste.

Discuțiile prințesei au fost surprinse de camere

La precedenta sa apariție, Kate Middleton a stat în tribune alături de președinta All England Lawn Tennis Club, Deborah Jevans, și de fostul lider al tenisului britanic, Tim Henman.

Discuțiile dintre cei trei au fost incluse într-o ediție specială a seriei „Overheard at Wimbledon”, publicată pe rețelele sociale și dedicată reacțiilor și conversațiilor surprinse în timpul turneului.

A vorbit despre provocarea „Three Peaks”

În timpul vizitei de săptămâna trecută, Prințesa de Wales a declarat că a fost „profund impresionată” de donațiile primite pentru provocarea sa caritabilă „Three Peaks”.

La sfârșitul lunii iunie, Catherine a reușit să urce, în mai puțin de 24 de ore, cele mai înalte trei vârfuri din Regatul Unit – Ben Nevis, Scafell Pike și Snowdon – pentru a strânge fonduri în beneficiul organizației The Royal Marsden Cancer Charity, spitalul unde a urmat tratament în 2024.

Prințesa a explicat că scopul provocării a fost „să exploreze viața dincolo de diagnostic” și i-a mărturisit lui Tim Henman că faptul că luptă pentru o cauză atât de importantă „te ajută să mergi mai departe chiar și în momentele grele”.

La finalul provocării, Palatul Kensington a publicat mai multe fotografii în care Kate Middleton era întâmpinată de familie, inclusiv de părinții săi, de prințul William și de cei trei copii ai lor.

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Prințul Harry a vizitat un spital de copii în timpul călătoriei sale în Marea Britanie. Legătura specială pe care o are cu una dintre cele mai dragi organizații caritabile

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