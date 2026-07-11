Prințul Harry a vizitat un spital de copii în timpul călătoriei sale în Marea Britanie. Legătura specială pe care o are cu una dintre cele mai dragi organizații caritabile

Prințul Harry și-a continuat vizita în Marea Britanie cu o oprire emoționantă la Spitalul de Copii din Birmingham, unde a marcat 20 de ani de la înființarea primului post de asistent WellChild. Deși s-a retras din familia regală și locuiește în California alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Ducele de Sussex a rămas unul dintre cei mai implicați susținători ai organizației caritabile pe care o patronează de aproape două decenii.

O vizită dedicată copiilor cu afecțiuni grave

În calitate de patron al organizației WellChild, Prințul Harry a vizitat joi, 9 iulie, Spitalul de Copii din Birmingham pentru a celebra împlinirea a 20 de ani de la înființarea primului post de asistent WellChild.

Rolul, creat în 2006 și finanțat parțial de Prințul Harry, a fost conceput pentru a sprijini copiii cu nevoi medicale complexe și familiile acestora, coordonând îngrijirea dintre spital și domiciliu.

Harry, în vârstă de 41 de ani, este patronul WellChild din 2007 și a continuat să susțină organizația chiar și după ce s-a retras din rolul de membru activ al familiei regale, în 2020, și s-a mutat în California împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie, de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani.

„A adus și mai mult soare într-o zi deja luminoasă”

Directorul executiv al WellChild, Matt James, a declarat pentru revista People că vizita Prințului Harry a fost una memorabilă.

„Anul acesta sărbătorim 20 de ani ai programului, iar faptul că am putut marca acest moment alături de Duce, care a contribuit la dezvoltarea lui, a fost cu adevărat special”, a spus James.

Acesta a adăugat că prezența lui Harry a schimbat atmosfera din întregul spital.

„A adus și mai mult soare într-o zi deja luminoasă.”

Matt James a explicat că personalul medical și pacienții au simțit imediat impactul vizitei.

„Pentru mine, cel mai important a fost valul de energie pozitivă pe care l-a adus. În tot spitalul era o adevărată efervescență, oamenii ieșeau să îl vadă. Serviciul Național de Sănătate trece printr-o perioadă foarte dificilă și se află sub o presiune uriașă. Prezența lui le-a ridicat moralul tuturor într-un moment în care era mare nevoie de asta. Am fost încântați.”

O legătură care durează de aproape 20 de ani

În septembrie anul trecut, Prințul Harry a participat la gala anuală WellChild Awards, eveniment desfășurat chiar în ziua în care s-au împlinit trei ani de la moartea bunicii sale, regina Elisabeta a II-a.

În discursul susținut atunci, Harry și-a amintit prima gală WellChild la care a participat, în urmă cu 18 ani.

„Îmi amintesc foarte bine prima mea gală WellChild. Era acum 18 ani – înainte de barbă, înainte de păr, știți cum e. Am intrat în sală și, în aproximativ trei minute, mi-am dat seama de două lucruri: dragostea și energia din încăpere erau palpabile, dar la fel și imprevizibilul.” „Și al doilea lucru a fost că am devenit complet fascinat de tot ceea ce se întâmpla aici. De atunci, această seară a devenit punctul culminant al fiecărui an pentru mine și totul se datorează vouă: acestor copii, acestei cauze și comunității WellChild. Vă mulțumesc că ne arătați lumina atunci când, de prea multe ori, întunericul pare să ne cuprindă.”

Cum i-a schimbat paternitatea perspectiva

Harry a vorbit în repetate rânduri despre faptul că organizația WellChild a căpătat o semnificație și mai profundă după ce a devenit tată.

Amintindu-și participarea sa și a lui Meghan la gala WellChild din 2018, înainte ca cei doi să anunțe public că așteaptă primul copil, Ducele de Sussex a mărturisit:

„Îmi amintesc că o strângeam pe Meghan foarte tare de mână în timpul galei. Amândoi ne imaginam cum ar fi să devenim, într-o zi, părinți. Și, mai ales, cum ar fi să facem tot ce ne stă în putere pentru a ne proteja și ajuta copilul dacă s-ar naște cu probleme de sănătate sau dacă s-ar îmbolnăvi mai târziu.”

El a adăugat că experiența de părinte i-a schimbat complet perspectiva.

„Acum, ca părinți, faptul că sunt aici și vorbesc cu voi îmi atinge sufletul într-un mod pe care nu l-aș fi putut înțelege niciodată înainte de a avea propriul copil.”

Program încărcat în Marea Britanie

Vizita la WellChild a avut loc după ce Prințul Harry a revenit în Regatul Unit pe 6 iulie.

În prima seară a participat surprinzător la premiera documentarului realizat de prietenul său, fotograful Misan Harriman.

A doua zi a fost prezent la cea de-a 14-a ediție a conferinței Invictus Games Foundation, organizată la Chatham House, în Londra.

Tot pe 7 iulie s-a aflat că Harry și alți șase reclamanți cunoscuți au pierdut procesul intentat împotriva Associated Newspapers Limited, companie pe care o acuzaseră de obținerea ilegală a unor informații. Instanța a decis că aceștia nu și-au putut dovedi acuzațiile.

Pe 8 iulie, Ducele de Sussex și-a continuat programul cu o serie de întâlniri private dedicate Fundației Invictus Games, organizate la Royal Hospital Chelsea, centrul destinat veteranilor armatei britanice. Harry a intrat discret în clădire, evitând presa și fotografii aflați la intrare.

Meghan Markle urma inițial să i se alăture la Royal Hospital Chelsea, însă în weekend s-a anunțat că Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, și cei doi copii ai cuplului nu vor merge la Londra din motive de securitate. Există însă posibilitatea ca familia să ajungă în Marea Britanie pentru unele etape ale vizitei desfășurate în afara capitalei.

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