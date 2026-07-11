Adevărul despre prețurile din stațiunea lui Selly. Cât costă o bere în Nibiru, la „Beach, Please!”

Festivalul Beach, Please! este în plină desfășurare și continuă până duminică, perioadă în care zeci de mii de participanți au ocazia să își vadă artiștii preferați pe scenă. Pe lângă concerte, unul dintre subiectele care îi interesează pe festivalieri este prețul băuturilor din interiorul evenimentului. Tarifele pentru bere și băuturile răcoritoare sunt comparabile cu cele întâlnite în multe localuri din București.

La Beach, Please!, festivalierii au la dispoziție numeroase opțiuni atunci când vine vorba de băuturi, de la bere și sucuri răcoritoare până la apă și ceai rece. În Nibiru, prețurile sunt unele decente pentru un eveniment de o asemenea amploare, fiind apropiate de cele practicate în multe localuri din București.

Cât costă o bere la Beach, Please!

Cea mai accesibilă variantă de bere este Tuborg Draft, care costă 18 lei, în timp ce o bere Tuborg la sticlă ajunge la 19 lei. Același preț îl are și varianta fără alcool. Cei care preferă alte sortimente pot opta pentru Carlsberg, disponibilă la 23 de lei, Bucur la 24 de lei sau 1664 Blanc Kronenbourg, care costă 28 de lei.

Nici băuturile răcoritoare nu au prețuri exagerate pentru un festival de această amploare. Un pahar de Coca-Cola sau Coca-Cola Zero costă 17 lei, iar Sprite, Fanta și Schweppes au același tarif. Pentru cei care preferă sucurile necarbogazoase, Cappy și Fuze Tea sunt disponibile la 19 lei. Cea mai ieftină opțiune rămâne apa plată sau minerală, care costă 13 lei.

În urmă cu ceva timp, Selly a menționat că încearcă să țină prețurile cât mai jos pentru a face participarea la festival cât mai accesibilă pntru festivalieri. Acest lucru este văzut de mulți participanți ca un avantaj, în condițiile în care la alte evenimente sau în stațiunile de la mare băuturile pot avea prețuri considerabil mai ridicate.

„Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii. Prea mult ne-am dus noi la ei, să vină și ei la noi.”, a spus Selly în urmă cu ceva timp.

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