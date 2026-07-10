Acasă » Știri » Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri sunt la Nibiru

Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri sunt la Nibiru

De: Denisa Crăciun 10/07/2026 | 20:34
Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri sunt la Nibiru
Sursa foto: colaj CANCAN.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Festivalul Beach, Please! este în plină desfășurare, iar distracția este la cote maxime. Artiști importanți urcă pe scenele amenajate în stil mare, iar petrecăreții se bucură de fiecare moment. Totuși, mâncarea nu poate să lipsească, astfel că organizatorii au pus la dispoziție o gamă variată de preparate și deserturi.

Vara parcă abia acum a început, odată cu deschiderea festivalului Beach, Please!, de la Nibiru. Biletele pentru acesta s-au vândut în număr foarte mare încă de anul trecut, iar acum distracția este în toi. Prima zi a avut loc joi, 9 iulie, însă concertele continuă până duminică, 12 iulie. Pentru un boost de energie, mâncarea este primordială, astfel că preparatele sunt pe placul tuturor, iar prețurile variate.

Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please!

Beach, Please! este unul dintre cele mai mari festivaluri din România. Selly este cel care a reușit să aducă pe main stage nume importante din industria muzicală internațională și nu numai. Oamenii vin în număr tot mai mare, de la tineri, până la bunici care vin cu nepoții. Mâncarea nu poate să lipsească, așa că organizatorii au pus la dispoziție foodcourt-uri cu preparate diverse.

Unul dintre standurile care au atras atenția este cel cu mici. Pentru un simplu mic, prețul este de doar 7 lei. Cel „Low Budget” costă 8 lei, iar dacă vorbim despre un meniu cu 3 mici, cartofi, sos, muștar și pâine, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar 30 de lei. De asemenea, preparatele nu se opresc aici. Doritorii de burgeri trebuie să plătească 25 de lei, iar un „Dirty Flex”, format din ciabatta, cârnați, cașcaval, coleslaw și sos picant costă tot 25 de lei. Pe de altă parte, o porție de cartofi cu cheddar și maioneză costă doar 10 lei.

Prețuri mâncare Beach, Please! /sursă foto: CANCAN
Prețuri mâncare Beach, Please! /sursă foto: CANCAN

Cât costă deserturile la Beach, Please!

Petrecăreții au nevoie și de ceva dulce, așa că pentru o porție de căpșuni cu ciocolată trebuie să plătească 38 de lei. Același preț este și în cazul waffle-uri cu diverse sortimente. Căpșunile în stil ciocolată Dubai sunt mai scumpe, astfel că tariful este de 40 de lei. Totodată, cei care vor doar să se bucure de o porție de căpșuni simple vor plăti doar 36 de lei.

Prețuri mâncare Beach, Please! /sursă foto: CANCAN
Prețuri mâncare Beach, Please! /sursă foto: CANCAN

VEZI ȘI: Cum s-a schimbat viața lui Gheboasă după incidentele în care a fost implicat: „Am momente când sunt foarte agitat”

Ce l-a împins pe trapper să-și facă un upgrade neașteptat la doar 21 de ani. Petre Ștefan: „Mi-a căzut părul din cap”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că e girl power”
Știri
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că…
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Știri
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de…
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Mediafax
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui...
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Adevarul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Digi24
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face lumină
Mediafax
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face...
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
Click.ro
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și...
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Digi 24
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor.ro
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Descopera.ro
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea ...
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că e girl power”
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii ...
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre ...
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: ...
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”
Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ...
Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ține fiul sub observație
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar ...
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar fi putut face diferența
Vezi toate știrile