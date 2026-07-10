Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri sunt la Nibiru

Festivalul Beach, Please! este în plină desfășurare, iar distracția este la cote maxime. Artiști importanți urcă pe scenele amenajate în stil mare, iar petrecăreții se bucură de fiecare moment. Totuși, mâncarea nu poate să lipsească, astfel că organizatorii au pus la dispoziție o gamă variată de preparate și deserturi.

Vara parcă abia acum a început, odată cu deschiderea festivalului Beach, Please!, de la Nibiru. Biletele pentru acesta s-au vândut în număr foarte mare încă de anul trecut, iar acum distracția este în toi. Prima zi a avut loc joi, 9 iulie, însă concertele continuă până duminică, 12 iulie. Pentru un boost de energie, mâncarea este primordială, astfel că preparatele sunt pe placul tuturor, iar prețurile variate.

Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please!

Beach, Please! este unul dintre cele mai mari festivaluri din România. Selly este cel care a reușit să aducă pe main stage nume importante din industria muzicală internațională și nu numai. Oamenii vin în număr tot mai mare, de la tineri, până la bunici care vin cu nepoții. Mâncarea nu poate să lipsească, așa că organizatorii au pus la dispoziție foodcourt-uri cu preparate diverse.

Unul dintre standurile care au atras atenția este cel cu mici. Pentru un simplu mic, prețul este de doar 7 lei. Cel „Low Budget” costă 8 lei, iar dacă vorbim despre un meniu cu 3 mici, cartofi, sos, muștar și pâine, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar 30 de lei. De asemenea, preparatele nu se opresc aici. Doritorii de burgeri trebuie să plătească 25 de lei, iar un „Dirty Flex”, format din ciabatta, cârnați, cașcaval, coleslaw și sos picant costă tot 25 de lei. Pe de altă parte, o porție de cartofi cu cheddar și maioneză costă doar 10 lei.

Cât costă deserturile la Beach, Please!

Petrecăreții au nevoie și de ceva dulce, așa că pentru o porție de căpșuni cu ciocolată trebuie să plătească 38 de lei. Același preț este și în cazul waffle-uri cu diverse sortimente. Căpșunile în stil ciocolată Dubai sunt mai scumpe, astfel că tariful este de 40 de lei. Totodată, cei care vor doar să se bucure de o porție de căpșuni simple vor plăti doar 36 de lei.

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