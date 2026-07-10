Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”

Skarlet Andreea ne-a povestit în podcastul „Zvon”, moderat de Miruna Alessandra, cum a ajuns să fie cunoscută pe TikTok. Influencerița a dezvăluit că un telefon primit de la Selly i-a schimbat complet parcursul, iar participarea la Buzz House a reprezentat momentul care i-a adus cea mai mare expunere. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea

Skarlet a declarat că invitația în Buzz House a venit chiar din partea lui Selly. Deși participase și la proiecte similare, succesul uriaș avea să apară abia odată cu ediția organizată de creatorul de conținut. Influencerița a povestit că primul Buzz House la care a participat a fost realizat împreună cu Global Records și avea un format diferit. Au urmat alte ediții, însă cea organizată de Selly a fost cea care i-a oferit cea mai mare expunere. Vezi emisiunea integrală aici!

„Selly, din ce îmi aduc aminte, m-a sunat, m-a întrebat. Am fost și în alt Buzz House cu cei de la Global. Era fără competiție. Primul Buzz House a fost făcut de Global și a fost o casă cu creatori care făceau content. După a fost al doilea cu Gami, după acesta cu mine, prezentat de Cezara și Denis, iar apoi cel organizat de Selly. De acolo a bubuit.”

Skarlet Andreea mergea spre casă, după ce coborâse din tren, când telefonul a început să sune. Influencerița spune că nu se aștepta ca apelul să fie chiar de la Selly.

„Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă. M-a sunat un număr și am răspuns. Mi-a spus: «Bună, Selly sunt». A fost random.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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