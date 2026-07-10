Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că e girl power”

Skarlet Andreea a vorbit despre experiența din Buzz House în podcastul „Zvon”, moderat de Miruna Alessandra. Influencerița a recunoscut că ar accepta din nou provocarea, însă ar intra în competiție cu alte gânduri. Totodată, aceasta ne-a făcut dezvăluiri în premieră despre concurenții alături de care a locuit. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Skarlet Andreea, despre Erika Isac și Buzz House

Skarlet Andreea spune că experiența Buzz House a fost intensă și că nu regretă participarea. Totuși, dacă ar avea ocazia să revină în competiție, atitudinea ei ar fi alta. Vezi emisiunea integrală aici!

„Aș mai repeta experiența. M-aș duce cu alt gând. Nu îmi făcusem așteptări. Mă așteptam să fie scandal când am auzit cine vine. M-aș fi dus mai mult să nu îmi pese. Mi-a zis lumea că m-am poziționat jos, că m-am dat pe lângă persoane cu care nu trebuia, gen Maya și Cezara. Eu am fost dată afară din punct de vedere social. Eu nu am pierdut vreun duel. Doar au votat ei. A fost foarte nașpa. Erau doi băieți. Nu puteați să dați un băiat afară?”

Întrebată care a fost cel mai dificil moment din Buzz House, Skarlet ne-a dezvăluit că cea mai mare problemă era lipsa odihnei, provocată de zgomotul din casă.

„Mi-era greu când mă puneam să dorm și Iorga îmi bătea în perete. Noi suntem ok acum. Eu trebuia să mă trezesc dimineața și nu puteam să dorm. Erau toți pereții din lemn. Am fost în turneu, suntem ok. Nu am mai vorbit pentru că nu am avut tangențe.”

Cea mai autentică persoană din Buzz House

Skarlet Andreea a fost provocată să aleagă concurenta pe care o consideră cea mai sinceră din competiție. Influencerița ne-a spus că Maya Alessia i s-a părut cea mai autentică persoană din casă.

„Cred că Maya. Erika stătea cu Iorga. Degeaba zicea că e girl power. Iorga era nebună, iar Cezara era pentru cameră. Maya mi s-a părut cea mai reală.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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