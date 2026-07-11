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8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit experților

De: Daniel Matei 11/07/2026 | 08:40
8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit experților
Sursa foto: Shutterstock
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Când vine vorba despre stres, cei mai mulți oameni se gândesc la termene-limită, probleme financiare sau conflicte. Totuși, specialiștii spun că organismul reacționează și la o serie de factori aparent banali, care trec adesea neobservați, dar care pot menține corpul într-o stare constantă de tensiune.

Experți citați de Real Simple explică faptul că acești factori de stres subtili se acumulează în timp și pot influența concentrarea, somnul, starea de spirit și chiar sănătatea cardiovasculară. Vestea bună este că mici schimbări în rutina zilnică pot reduce semnificativ impactul lor asupra organismului.

Disconfortul provocat de temperatură

Chiar dacă nu pare important, faptul că îți este prea cald sau prea frig obligă organismul să depună un efort suplimentar pentru a-și menține temperatura optimă. Specialiștii recomandă mici ajustări, precum folosirea unui ventilator, purtarea unui pulover subțire sau schimbarea locului în care lucrezi.

Lipsa luminii naturale

Prea puțină lumină naturală, mai ales în prima parte a zilei, poate perturba ritmul circadian și nivelul de energie. Experții recomandă 10-20 de minute petrecute afară sau lângă o fereastră în prima oră după trezire.

Zgomotul constant

Traficul, lucrările de construcție sau zgomotul din birou pot menține organismul într-o stare de alertă și pot afecta concentrarea. Pauzele într-un mediu liniștit sau folosirea unui zgomot de fundal relaxant pot reduce acest efect.

Respirația superficială

Atunci când stai mult la birou sau folosești telefonul, este posibil să respiri mai superficial fără să îți dai seama. Câteva minute de respirație lentă și profundă la fiecare una-două ore pot contribui la reducerea tensiunii acumulate.

Faptul că rămâi conectat la muncă după program

Verificarea e-mailurilor sau răspunsul la mesaje de serviciu după terminarea programului îi transmite creierului că trebuie să rămână în stare de alertă. Stabilirea unei ore clare la care închei activitatea și dezactivezi notificările poate face o diferență importantă.

Trecerea permanentă de la o sarcină la alta

Schimbarea continuă între e-mailuri, mesaje și alte activități consumă energie mentală și îngreunează concentrarea. Specialiștii recomandă să îți rezervi zilnic măcar 20 de minute pentru lucru fără întreruperi.

Oboseala legată de luarea deciziilor

Numeroasele decizii mici pe care le iei în fiecare zi, de la ce mănânci până la ce porți, îți consumă resursele mentale. Planificarea unor lucruri din timp, precum mesele sau hainele pentru a doua zi, poate reduce această presiune.

Un program prea încărcat

Chiar și activitățile plăcute pot deveni o sursă de stres dacă agenda este plină de dimineața până seara. Experții recomandă să lași zilnic câteva minute libere între activități, astfel încât organismul să aibă timp să se relaxeze înainte de următoarea sarcină.

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