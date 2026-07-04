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5 obiceiuri de dimineață care îți „trezesc” creierul. Specialiștii spun că te ajută să ai mai multă energie și concentrare

De: Daniel Matei 04/07/2026 | 07:10
5 obiceiuri de dimineață care îți „trezesc” creierul. Specialiștii spun că te ajută să ai mai multă energie și concentrare
Sursa foto: Shutterstock
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Felul în care îți începi dimineața poate influența nivelul de energie, capacitatea de concentrare și claritatea mentală pe tot parcursul zilei.

Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, nu este nevoie de ritualuri complicate sau de cantități mari de cafea pentru a-ți „trezi” creierul, ci de câteva obiceiuri simple, susținute de cercetări.

Expune-te la lumina naturală

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face imediat după trezire este să ieși câteva minute la lumină naturală. Expunerea la soare ajută organismul să oprească producția de melatonină – hormonul somnului – și contribuie la reglarea ritmului circadian, ceea ce crește starea de alertă și îmbunătățește concentrarea.

Fă puțină mișcare

Nu este nevoie de un antrenament intens pentru a-ți pune creierul în mișcare. Câteva minute de stretching, o plimbare scurtă sau chiar dansul pe melodia preferată pot stimula eliberarea unor substanțe precum dopamina și noradrenalina, asociate cu atenția și starea de vigilență.

Gândește-te la ceva plăcut

Psihologii recomandă ca, înainte de a începe activitățile zilnice, să îți îndrepți atenția către un lucru pe care îl aștepți cu nerăbdare în ziua respectivă. Acest exercițiu activează sistemul de recompensă al creierului și poate reduce anxietatea de dimineață, contribuind la o stare mentală mai bună.

Nu sări peste micul dejun

Un mic dejun echilibrat, care conține proteine, grăsimi sănătoase și fibre, oferă energie constantă și ajută la menținerea funcțiilor cognitive. Specialiștii atrag atenția că mesele bogate în zahăr pot provoca fluctuații rapide ale glicemiei și o scădere ulterioară a nivelului de energie.

Bea apă imediat după ce te trezești

După mai multe ore de somn, organismul este ușor deshidratat, iar acest lucru poate afecta concentrarea și poate favoriza apariția senzației de „ceață mentală”. Un pahar cu apă băut imediat după trezire contribuie la rehidratarea organismului și poate îmbunătăți nivelul de energie încă din primele minute ale zilei.

Specialiștii subliniază că niciunul dintre aceste obiceiuri nu produce rezultate spectaculoase peste noapte. Însă, practicate constant, ele pot contribui la o mai bună concentrare, la creșterea nivelului de energie și la o stare generală de bine pe parcursul întregii zile.

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