4 iulie, Ziua Americii. Cum și-a țara obținut Independența

În fiecare an, pe 4 iulie, milioane de americani din întreaga lume sărbătoresc Ziua Independenței. Evenimentul este marcat, de obicei, prin parade, concerte și petreceri alături de familie și prieteni, unde mâncarea ocupă un loc important. Birourile și școlile sunt închise în această zi, astfel încât oamenii să poată participa la festivități. Iată ce înseamnă, de fapt, Ziua Americii și cum se sărbătorește.

Ce este Ziua Independenței

Una dintre cele mai cunoscute sărbători din Statele Unite, Ziua Independenței este celebrată în fiecare an pe 4 iulie și este denumită adesea simplu „4 Iulie”. Aceasta marchează semnarea Declarației de Independență la 4 iulie 1776.

Până în acel moment, cele 13 colonii americane, care corespund astăzi statelor Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina de Sud și Virginia, făceau parte din Imperiul Britanic.

Ele erau administrate în baza unor carte regale, sub autoritatea regelui Angliei, George al III-lea. Marea Britanie și coloniile erau despărțite de Oceanul Atlantic, iar o călătorie cu corăbiile cu pânze ale vremii dura aproximativ șase săptămâni.

Din cauza acestei distanțe și a unei istorii de peste 150 de ani de autoguvernare parțială, în anii 1760 coloniștii au început să fie tot mai nemulțumiți de dominația britanică. Mulți dintre ei considerau nedreaptă taxarea impusă de Coroană și faptul că nu aveau niciun cuvânt de spus în administrarea regiunii. Tensiunile au crescut și au dus la confruntări ostile, uneori violente, precum Masacrul din Boston (1770), Boston Tea Party (1773), adoptarea Actelor Intolerabile (1774), Legea privind Guvernul din Massachusetts (1774), înființarea Primului Congres Continental (1774) și bătăliile de la Lexington, Concord și Bunker Hill (1775).

La 2 iulie 1776, cel de-al Doilea Congres Continental a votat în secret ca cele 13 colonii să își declare independența față de Marea Britanie. Două zile mai târziu, pe 4 iulie, forma finală a Declarației de Independență a fost aprobată și publicată. Delegații tuturor celor 13 colonii au început să semneze documentul aproximativ o lună mai târziu. Conștienți că gestul lor urma să fie considerat un act de trădare împotriva Marii Britanii, semnatarii au încheiat documentul cu cuvintele: „ne angajăm reciproc viețile, averile și onoarea noastră sacră”.

Declarația de Independență a fost redactată în principal de Thomas Jefferson, care avea să devină ulterior al treilea președinte al Statelor Unite. Într-o coincidență rămasă celebră în istorie, atât Jefferson, cât și John Adams, al doilea președinte al Statelor Unite, au murit pe 4 iulie 1826, exact la 50 de ani de la publicarea Declarației.

Prin Declarația de Independență, coloniile afirmau că se consideră un grup de state suverane – nu încă o națiune în sensul actual – și că fiecare stat este pe deplin independent și eliberat de orice obligație față de Marea Britanie.

Obținerea efectivă a independenței a mai durat însă încă șapte ani.

Războiul de Independență al Statelor Unite, cunoscut și ca Revoluția Americană, începuse deja cu un an înainte și s-a încheiat abia în 1783, odată cu semnarea Tratatului de la Paris. Acest tratat a pus oficial capăt conflictului și a recunoscut independența Statelor Unite ale Americii.

Istoricul zilei de 4 iulie

Congresul Continental a votat în favoarea independenței față de Marea Britanie pe 2 iulie 1776, însă procesul de revizuire și aprobare a Declarației de Independență – redactată inițial de Thomas Jefferson, în colaborare cu John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman și Robert R. Livingston, a fost finalizat abia două zile mai târziu.

Sărbătorirea finalizării Declarației a fost inspirată inițial de modul în care era marcată ziua de naștere a regelui britanic, prin tragerea clopotelor, focuri de tabără, procesiuni solemne și discursuri publice. Astfel de festivități aveau de mult timp un rol important în tradiția politică anglo-americană. În special în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, când Imperiul Britanic și o mare parte a Europei erau marcate de conflicte dinastice și religioase, alegerea aniversărilor istorice care erau celebrate sau comemorate avea o puternică semnificație politică. Obiceiul de a ridica un toast în cinstea regelui și a altor eroi naționali – sau, dimpotrivă, de a-i critica – a devenit o formă informală de exprimare politică. La mijlocul secolului al XVIII-lea, aceste toasturi rostite în taverne și la banchete au început să fie publicate în ziare.

În primele etape ale mișcării revoluționare din colonii, în anii 1760 și începutul anilor 1770, patrioții foloseau astfel de sărbători pentru a-și exprima opoziția față de legislația impusă de Parlamentul britanic, lăudându-l în același timp pe regele George al III-lea drept adevăratul apărător al libertăților britanice. Totuși, în multe orașe americane, primele zile ale independenței, în vara anului 1776, au fost marcate prin simularea unei înmormântări a regelui. „Moartea” simbolică a acestuia reprezenta sfârșitul monarhiei și al tiraniei, precum și renașterea libertății.

În primii ani ai republicii, Ziua Independenței era sărbătorită prin parade, discursuri și toasturi, în cadrul unor ceremonii dedicate celebrării existenței noului stat. Aceste manifestări au avut un rol important și în dezvoltarea sistemului politic federal. Odată cu apariția partidelor politice, ele au devenit ocazii prin care liderii și susținătorii acestora legau competițiile politice locale și naționale de idealurile independenței și de problemele cu care se confrunta noul stat. Până la mijlocul anilor 1790, cele două partide politice aflate la început de drum organizau festivități separate de Ziua Independenței în majoritatea orașelor importante. Din acest motiv, Ziua Independenței a devenit modelul pentru alte sărbători cu semnificație politică, precum ziua de naștere a lui George Washington (22 februarie, sărbătorită în prezent în a treia zi de luni din februarie, sub denumirea de Ziua Președinților) sau aniversarea învestirii lui Thomas Jefferson ca președinte al Statelor Unite.

Pe parcursul secolului al XIX-lea, stilul pompos și discursurile patriotice caracteristice Zilei Independenței au transformat această sărbătoare atât într-un moment solemn, cât și într-unul care devenea uneori ținta ironiilor, la fel ca procesul politic american, aflat într-o continuă democratizare. Pe măsură ce societatea americană s-a dezvoltat și diversificat, celebrarea zilei de 4 iulie a devenit o tradiție patriotică revendicată de numeroase grupuri, nu doar de partidele politice. Aboliționiștii, susținătorii drepturilor femeilor, adepții mișcării pentru temperanță și opozanții imigrației au folosit această zi pentru a-și promova propriile cauze, afirmând adesea că nu pot sărbători alături de întreaga comunitate cât timp considerau că drepturile lor sunt încălcate sau denaturate într-un mod incompatibil cu valorile americane.

Și în prezent, focurile de artificii rămân unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Zilei Independenței, fiind organizate în orașe din întreaga țară pentru a marca aniversarea proclamării independenței Statelor Unite.

Cum sărbătoresc americanii Ziua Independenței

4 iulie este momentul în care americanii își amintesc de ziua din 1776 în care țara și-a declarat independența față de Marea Britanie.

Este o sărbătoare importantă, plină de culoare și tradiții care reunesc familiile și comunitățile.

Iată câteva moduri în care americanii sărbătoresc Ziua de 4 Iulie.

Focurile de artificii

În timp ce românii asociază 1 Decembrie cu fasolea cu ciolan, americanii sărbătoresc Ziua Independenței cu focuri de artificii.

Acestea sunt, probabil, cel mai cunoscut simbol al acestei zile.

Cerul din întreaga țară se luminează în spectacole impresionante de artificii.

Orașe precum New York, Washington D.C. și Boston organizează spectacole de mari dimensiuni, adesea sincronizate cu muzică.

Pe coasta opusă, Huntington Beach, un oraș cunoscut pentru plajele și atmosfera relaxată din sudul Californiei, găzduiește una dintre cele mai mari sărbători dedicate Zilei Independenței de pe Coasta de Vest a Statelor Unite. Sute de mii de oameni se adună aici pentru o zi și o noapte pline de artificii, muzică și activități pe plajă.

Multe familii cumpără și artificii de mici dimensiuni sau artificii tip „sparklers”, pe care le folosesc în curțile proprii, într-o atmosferă asemănătoare Nopții Focurilor de Tabără din Marea Britanie, însă fără rugurile tradiționale.

Parade

Paradele sunt o parte importantă a sărbătorii, mai ales în orașele mici și în cartiere.

Pe străzi defilează fanfare, veterani militari, care alegorice decorate în culorile roșu, alb și albastru, iar copiii participă pe biciclete împodobite cu panglici și steaguri americane.

Unele parade, precum cea din Bristol, statul Rhode Island, sunt organizate de peste 200 de ani. Spectatorii se aliniază de-a lungul traseului pentru a flutura steaguri și a-i aplauda pe participanți.

Muzică și concerte

Muzica live este prezentă peste tot în ziua de 4 iulie. Multe orașe organizează concerte gratuite în aer liber, unde oamenii vin cu pături și coșuri de picnic pentru a petrece timpul împreună.

La Washington D.C. are loc unul dintre cele mai cunoscute concerte dedicate Zilei Independenței, „A Capitol Fourth”, organizat pe peluza din fața clădirii Capitoliului Statelor Unite.

Evenimentul reunește artiști pop, muzicieni de muzică clasică și se încheie cu un impresionant spectacol de artificii. Concertul este urmărit și de milioane de telespectatori la televizor.

Sport

Sportul ocupă și el un loc important în această zi, în special baseballul, considerat de mulți drept sportul național al Statelor Unite.

Numeroase echipe din liga profesionistă de baseball (MLB) dispută meciuri speciale de Ziua Independenței.

Suporterii poartă frecvent haine și accesorii în culorile steagului american pentru a-și susține echipele favorite.

Reconstituiri istorice

Pentru cei care vor să afle cum arăta America în anul 1776, orașul Williamsburg, din statul Virginia, oferă una dintre cele mai autentice experiențe.

De Ziua Independenței, muzeul în aer liber Colonial Williamsburg se transformă într-un decor specific secolului al XVIII-lea, unde actori costumați în haine de epocă recreează atmosfera vremii.

Vizitatorii pot asculta salve de tun, discursuri publice și lecturi dramatizate ale Declarației de Independență, într-o reconstituire a momentelor care au marcat nașterea Statelor Unite.

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