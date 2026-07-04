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Antena 1, schimbare de plan. Când începe sezonul 10 de la Insula Iubirii, de fapt

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 08:43
Antena 1, schimbare de plan. Când începe sezonul 10 de la Insula Iubirii, de fapt
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Antena 1 își reorganizează grila de programe pentru finalul lunii iulie și începutul lunii august, iar una dintre cele mai așteptate producții ale verii, „Insula Iubirii”, nu va mai debuta în perioada în care publicul se aștepta. Dacă în ultimele sezoane reality show-ul a fost lansat încă din iulie, în 2026 postul a ales o strategie diferită, oferind prioritate altor producții înaintea sezonului aniversar cu numărul 10.

Inițial, existau toate premisele ca noul sezon al emisiunii să fie programat imediat după încheierea competițiilor sportive care au dominat programul televiziunii în luna iulie. Cum finala Cupei Mondiale este programată pe 19 iulie, mulți telespectatori se așteptau ca, începând chiar din săptămâna următoare, Antena 1 să lanseze noul sezon „Insula Iubirii”. Planurile s-au schimbat însă, iar postul a decis să prelungească perioada de așteptare.

Când începe sezonul 10 de la Insula Iubirii, de fapt

În locul reality show-ului prezentat de Radu Vâlcan, serile de luni, marți și miercuri vor fi ocupate de un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, difuzat începând din 20 iulie. Programul va putea fi urmărit de trei ori pe săptămână, în intervalul consacrat de prime-time, și va aduce o nouă formulă de competiție între echipe de vedete coordonate de Nea Mărin.

Noua producție păstrează conceptul care a consacrat formatul, dar vine cu provocări diferite și numeroase nume noi în distribuție. Participanții vor trece prin probe desfășurate atât pe litoral, cât și în zone montane, iar fiecare ediție va combina competiția cu momente de divertisment și activități solicitante. La startul noului sezon se află mai multe vedete care participă pentru prima dată în emisiune, alături de invitați deja cunoscuți publicului.

Modificările din grila Antena 1 nu se opresc aici. Începând de joi, 23 iulie, postul va introduce o producție specială dedicată fenomenului „Insula Iubirii”. Este vorba despre „Insula Iubirii: Reuniuni”, un format care îi readuce în fața telespectatorilor pe foști concurenți și pe ispitele care au marcat edițiile precedente.

Noua emisiune va oferi publicului ocazia să afle ce s-a întâmplat după încheierea filmărilor, cum au evoluat relațiile dintre participanți și ce schimbări au apărut în viețile lor. Revederile vor aduce imagini noi, momente inedite și discuții despre experiențele trăite în cadrul show-ului, reprezentând o punte între sezoanele deja difuzate și cel care urmează să înceapă.

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