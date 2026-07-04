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Bianca Giurcă și Patrick, mai îndrăgostiți ca niciodată. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 10:01
Bianca Giurcă și Patrick, mai îndrăgostiți ca niciodată. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Bianca Giurcă și Patrick, mai îndrăgostiți ca niciodată. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii / Sursa foto: Social media
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Bianca Giurcă și partenerul ei au făcut dezvăluiri surprinzătoare în cadrul unei apariții televizate. Recent, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” și Patrick au fost invitați în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, unde au discutat deschis despre povestea lor de dragoste și despre modul în care evoluează relația dintre ei.

Tânăra a devenit cunoscută publicului în urmă cu câțiva ani, odată cu participarea la emisiunea „Insula Iubirii”, unde a mers împreună cu iubitul ei de la acea vreme, Marius Moise.

Cei doi și-au pus relația la încercare în cadrul show-ului filmat în Thailanda, iar declarațiile lor din cadrul emisiunii au generat numeroase reacții în mediul online. După încheierea show-ului, drumurile lor s-au separat, fiecare continuându-și parcursul personal.

Iubiți, prieteni și parteneri de business

În prezent, Bianca Giurcă trăiește o perioadă liniștită din punct de vedere sentimental, alături de partenerul său. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” formează un cuplu cu Patrick, un creator de conținut activ în mediul online.

Cei doi colaborează frecvent la realizarea de materiale video, care atrag constant reacții din partea publicului. Invitați în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, aceștia au vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre provocările care apar atunci când viața personală se împletește cu cea profesională.

În timp ce Patrick consideră că pot apărea uneori tensiuni din cauza faptului că petrec majoritatea timpului împreună, Bianca are o perspectivă diferită, susținând că această apropiere continuă le întărește, de fapt, relația.

„Noi evoluăm împreună. Suntem creatori de conținut și de dimineața până seara suntem împreună, alături de echipa de filmare. Noi nu suntem genul acela de cuplu în care oamenii se întâlnesc doar seara. Noi suntem și iubiți, și prieteni și parteneri de business. Din păcate, și noi ajungem în anumite momente în care ne dăm cap în cap și cu greu ne mai revenim”, a declarat Patrick, la Xtra Night Show.

„Probabil ne ajută că noi facem inclusiv profesional aceleași lucruri. Non-stop suntem împreună. Eu nu cred că ne afectează că petrecm atâta timp împreună. Noi chiar dacă suntem de doar un an și jumătate împreună, eu simt că suntem de cinci ani”, a explicat Bianca Giurcă.

Sursa foto: Social media

Cei doi îndrăgostiți au planuri de nuntă

Întrebată dacă ar accepta o cerere în căsătorie, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a răspuns afirmativ. Totuși, aceasta a precizat că, în prezent, nu mai acordă aceeași importanță acestui subiect ca în trecut. Bianca Giurcă a mai declarat că, încă din copilărie, și-a dorit să își întemeieze o familie.

(n.r Dacă Patrick te-ar cere de soție, ai accepta?) Da. Înainte aveam o obsesie cu chestia asta, dar acum nu mi se mai apre cine știe ce. Dorința vieții mele a fost să am familia mea, iar familia mea asta însemna să fiu cerută în căsătorie, să am un soț, să am un copil.

Nu îmi doream nimic mai mult de la viață. Acum, mi se pare că singurul lucru important la o căsătorie este cununia religioasă”, a explicat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

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