Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade dramatic

Comuna Jugureni, considerată cea mai mică localitate din județul Prahova, se confruntă cu o situație demografică tot mai îngrijorătoare. De la începutul anului 2026, în localitate nu a fost înregistrată nicio naștere. Mai mult, fenomenul începe deja să se resimtă în sistemul de învățământ, atât la nivelul școlii, cât și al grădiniței.

Conform datelor Recensământului din 2021, comuna Jugureni din județul Prahova număra doar 449 de locuitori, ceea ce o plasa drept cea mai puțin populată localitate din județ. Aflată la aproximativ 50 de kilometri de municipiul Ploiești, zona se remarcă prin peisaje naturale deosebite și un potențial turistic semnificativ. Însă, în ciuda acestor atuuri, continuă să piardă populație de la un an la altul, după cum relatează Observatorul Prahovean.

Niciun copil la grădiniță în 2026

Primarul comunei, Constantin Mărcoceanu, atrage atenția că principala provocare cu care se confruntă localitatea este scăderea natalității și fenomenul de depopulare, considerate problemele majore ale comunității.

„Populația este în scădere. De la începutul anului nu s-a născut niciun copil. La școală avem 20 de copii, iar la grădiniță niciunul. Anul trecut au fost 3-4 copii la grădiniță, dintre care unul singur venea permanent. Avem oameni care vin doar în weekend.”, a spus edilul.

Constantin Mărcoceanu afirmă că, în ciuda investițiilor realizate de administrația locală în infrastructura unităților de învățământ, numărul copiilor din comună continuă să fie în scădere.

„Nici la oraș nu sunt condițiile pe care le avem la școala din comună. Ultimele dotări constau în echipamente IT.”, a adăugat primarul.

Situația este similară și în comuna Salcia

O situație asemănătoare se regăsește și în comuna Salcia, situată la granița cu județul Buzău. Datele Recensământului din 2021 indicau o populație de 843 de locuitori. Însă autoritățile locale estimează că numărul acestora a scăzut între timp la aproximativ 750 de persoane. Nici în această localitate, în primele luni ale anului 2026, nu a fost consemnată nicio naștere.

„Nu au mai fost nașteri în acest an. Noi avem la școală 76 de copii, inclusiv cu cei de la grădiniță. Localitatea este animată doar în weekend. Față de anul 2021, cred că mai avem aproximativ 750 de locuitori.”, a precizat primarul Iulian Marian Gherghe, conform sursei citate.

Autoritățile locale explică declinul natalității prin procesul accentuat de depopulare a satelor, determinat în special de migrația tinerilor către orașe sau în afara țării. Lipsa oportunităților de angajare și accesul dificil la servicii esențiale îi determină pe mulți locuitori să părăsească mediul rural.

Această situație reflectă un fenomen tot mai des întâlnit în numeroase sate din România, unde tinerii aleg să se mute în orașe sau să plece în străinătate, lăsând în urmă localități tot mai depopulate.

Potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS), rezultate în urma Recensământului Populației și Locuințelor din 2021, în România există aproximativ 1.000 de sate în care mai locuiesc cel mult 20 de persoane.

În plus, peste 100 de sate sunt complet abandonate, fiind cunoscute drept sate „fantomă”, fără locuitori. Anul trecut, la nivel național, s-au înregistrat 145.669 de nașteri, cel mai scăzut nivel al natalității din ultimul secol. Tendința confirmă declinul demografic continuu al României, unde populația scade constant, an de an.

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