Acasă » Știri » Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc

Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 11:16
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mulți părinți care locuiesc la bloc nu știu că, potrivit legislației actuale, venirea pe lume a unui copil nu înseamnă automat reducerea sau eliminarea costurilor de întreținere. Chiar și bebelușii sau copiii foarte mici sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor comune.

Din acest motiv, orice schimbare în componența familiei trebuie comunicată asociației de proprietari într-un interval rezonabil de timp. Această procedură este necesară deoarece o parte din costurile lunare ale imobilului sunt distribuite în funcție de numărul real al persoanelor care locuiesc în fiecare apartament.

Când trebuie anunțată asociația după nașterea copilului

Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, proprietarii sunt obligați să anunțe în scris președintele asociației de proprietari ori de câte ori apar modificări în componența sau numărul persoanelor din familie.

Potrivit prevederilor legale, notificarea către asociația de proprietari trebuie făcută în termen de 10 zile de la apariția oricărei modificări în componența familiei, inclusiv în cazul nașterilor. Legislația nu stabilește o vârstă minimă de la care un copil este luat în calcul. Astfel că, și nou-născuții trebuie declarați în termenul prevăzut, chiar dacă au doar câteva zile de viață.

Aceeași obligație de informare se aplică și în alte situații, precum decesul unui membru al familiei, căsătoria, primirea unei persoane în spațiu sau darea locuinței în chirie ori în folosință.

Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult
Sursa foto: social media

Minorii sub trei ani nu sunt scutiți de întreținere

O parte din confuzie vine dintr-o prevedere mai veche a legislației. În aprilie 2017, Legea nr. 230/2007 a fost modificată, oferindu-le asociațiilor de proprietari posibilitatea de a decide dacă îi scutesc pe copiii cu vârsta de până la trei ani de la plata unor cheltuieli individuale de consum. Această scutire nu era obligatorie și nu viza întreaga întreținere, ci doar anumite costuri stabilite intern.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, vechea reglementare a fost abrogată. Legislația nu mai prevede nicio scutire automată pentru copiii mici în ceea ce privește cheltuielile de întreținere la bloc.

Cheltuieli calculate în funcție de numărul de persoane

Stabilirea exactă a numărului de persoane care locuiesc într-un apartament este esențială pentru împărțirea corectă a unor costuri. În funcție de modul de calcul stabilit la nivelul fiecărui bloc, în această categorie pot fi incluse cheltuieli precum consumul de apă rece și apă caldă, evacuarea apelor uzate, combustibilul utilizat pentru încălzirea apei, energia electrică aferentă spațiilor și instalațiilor comune (inclusiv lifturile), precum și serviciile de salubrizare sau vidanjare.

În cazul consumurilor individuale, modul de calcul diferă atunci când locuințele sunt dotate cu contoare sau repartitoare. Astfel, costurile pentru apă, gaze sau încălzire sunt stabilite pe baza indicilor înregistrați de echipamentele de măsurare sau a altor sisteme de repartizare a consumului, care permit individualizarea exactă a cheltuielilor pentru fiecare apartament.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală

Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Știri
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Știri
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar Stamen Stanchev a scăpat de pedeapsă și se poate întoarce oricând în România
Gandul.ro
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare....
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața...
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport.ro
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
Click.ro
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor.ro
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar Stamen Stanchev a scăpat de pedeapsă și se poate întoarce oricând în România
Gandul.ro
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square ...
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade ...
Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade dramatic
Bianca Giurcă și Patrick, mai îndrăgostiți ca niciodată. Ce spune fosta concurentă de la Insula ...
Bianca Giurcă și Patrick, mai îndrăgostiți ca niciodată. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Vezi toate știrile