Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc

Mulți părinți care locuiesc la bloc nu știu că, potrivit legislației actuale, venirea pe lume a unui copil nu înseamnă automat reducerea sau eliminarea costurilor de întreținere. Chiar și bebelușii sau copiii foarte mici sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor comune.

Din acest motiv, orice schimbare în componența familiei trebuie comunicată asociației de proprietari într-un interval rezonabil de timp. Această procedură este necesară deoarece o parte din costurile lunare ale imobilului sunt distribuite în funcție de numărul real al persoanelor care locuiesc în fiecare apartament.

Când trebuie anunțată asociația după nașterea copilului

Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, proprietarii sunt obligați să anunțe în scris președintele asociației de proprietari ori de câte ori apar modificări în componența sau numărul persoanelor din familie.

Potrivit prevederilor legale, notificarea către asociația de proprietari trebuie făcută în termen de 10 zile de la apariția oricărei modificări în componența familiei, inclusiv în cazul nașterilor. Legislația nu stabilește o vârstă minimă de la care un copil este luat în calcul. Astfel că, și nou-născuții trebuie declarați în termenul prevăzut, chiar dacă au doar câteva zile de viață.

Aceeași obligație de informare se aplică și în alte situații, precum decesul unui membru al familiei, căsătoria, primirea unei persoane în spațiu sau darea locuinței în chirie ori în folosință.

Minorii sub trei ani nu sunt scutiți de întreținere

O parte din confuzie vine dintr-o prevedere mai veche a legislației. În aprilie 2017, Legea nr. 230/2007 a fost modificată, oferindu-le asociațiilor de proprietari posibilitatea de a decide dacă îi scutesc pe copiii cu vârsta de până la trei ani de la plata unor cheltuieli individuale de consum. Această scutire nu era obligatorie și nu viza întreaga întreținere, ci doar anumite costuri stabilite intern.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, vechea reglementare a fost abrogată. Legislația nu mai prevede nicio scutire automată pentru copiii mici în ceea ce privește cheltuielile de întreținere la bloc.

Cheltuieli calculate în funcție de numărul de persoane

Stabilirea exactă a numărului de persoane care locuiesc într-un apartament este esențială pentru împărțirea corectă a unor costuri. În funcție de modul de calcul stabilit la nivelul fiecărui bloc, în această categorie pot fi incluse cheltuieli precum consumul de apă rece și apă caldă, evacuarea apelor uzate, combustibilul utilizat pentru încălzirea apei, energia electrică aferentă spațiilor și instalațiilor comune (inclusiv lifturile), precum și serviciile de salubrizare sau vidanjare.

În cazul consumurilor individuale, modul de calcul diferă atunci când locuințele sunt dotate cu contoare sau repartitoare. Astfel, costurile pentru apă, gaze sau încălzire sunt stabilite pe baza indicilor înregistrați de echipamentele de măsurare sau a altor sisteme de repartizare a consumului, care permit individualizarea exactă a cheltuielilor pentru fiecare apartament.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală

Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție