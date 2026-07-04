Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat

E oficial! Taylor Swift și Travis Kelce sunt soț și soție. Cel mai urmărit cuplu al momentului și-a unit destinele într-o ceremonie spectaculoasă organizată la Madison Square Garden, unul dintre cele mai cunoscute spații de evenimente din lume, complet transformat pentru ceea ce presa internațională numește deja „nunta secolului”.

Ceremonia a fost oficiată de actorul și comediantul Adam Sandler, iar vestea căsătoriei a fost confirmată ulterior de Tree Paine, publicista artistei. Festivitățile s-au întins pe parcursul a două zile și vor continua și în weekend. Joi a avut loc o petrecere restrânsă, la care au participat aproximativ 100 de invitați, eveniment care figura în documentele depuse la autoritățile din New York drept „pre-party”. Vineri a urmat ceremonia principală și recepția, la care au participat aproape 1.000 de persoane, iar petrecerea are loc astăzi, 7 iulie. Taylor și Travis au ales să renunțe la tradiția domnișoarelor și cavalerilor de onoare. În schimb, Austin Swift, fratele cântăreței, a fost „Man of Honor”, iar Jason Kelce, fratele mirelui, a fost ales Best Man.

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Pentru această ocazie, Madison Square Garden a fost rezervată timp de mai multe zile și transformată complet. Arena cu aproape 20.000 de locuri a fost decorată cu aranjamente florale impresionante, multă vegetație, elemente de decor elegante, scene personalizate și spații speciale pentru invitați. La exterior au fost montate corturi și perdele uriașe, astfel încât sosirea invitaților să rămână ascunsă de ochii curioșilor. După ceremonie, ecranele gigantice ale arenei au afișat mesajul „JUST&T MARRIED”, un joc de cuvinte inspirat din inițialele mirilor. Cât despre rochia de mireasă, Taylor Swift a purtat o creație Dior Haute Couture realizată special de Jonathan Anderson, directorul de creație al casei Dior. Designerul a colaborat îndeaproape cu cei doi pentru realizarea ținutelor, iar aceasta este prima rochie haute couture de mireasă creată de Anderson pentru o celebritate de asemenea anvergură.

Artista și-a completat apariția cu pantofi Christian Louboutin realizați la comandă și bijuterii Cartier, în timp ce Travis Kelce a ales tot o ținută Dior creată exclusiv pentru această ocazie.

Presa internațională estimează că întreaga desfășurare de forțe a costat în jur de 20 de milioane de dolari. O mare parte din buget a fost destinată închirierii Madison Square Garden pentru mai multe zile, amenajării decorurilor, transformării complete a arenei și măsurilor de securitate. La acestea s-au adăugat recepția cu cocktail, serviciile de catering, logistica necesară pentru aproape 1.000 de invitați, managementul evenimentului, transportul, ospitalitatea și ținutele realizate la comandă pentru miri. Prin amploarea organizării și investiția impresionantă, nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce intră deja în topul celor mai spectaculoase și costisitoare evenimente mondene din ultimii ani.

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