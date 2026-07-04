Medicul Vlad Ciurea ne spune ce este celebrul „brain freeze”, de fapt. Modul în care înghețata ne distruge creierul fără să ne dăm seama

Neurologul Vlad Ciurea explică mecanismul din spatele senzației cunoscute popular sub numele de „brain freeze”. Aceasta apare frecvent atunci când consumăm alimente foarte reci, precum înghețata, într-un timp scurt.

Potrivit specialistului, fenomenul este cauzat de șocurile termice care se produc la nivelul cavității bucale, mai exact atunci când alimentele foarte reci intră în contact brusc cu bolta palatină (cerul gurii).

În acel moment, vasele de sânge din zonă se contractă rapid, declanșând o reacție de apărare a sistemului nervos, care se resimte prin dureri de cap bruște, intense și de scurtă durată.

„Când mănânci înghețată foarte rece și foarte repede, se produce o contractare bruscă a vaselor de sânge de la nivelul cerului gurii. Acest lucru trimite un semnal de durere către creier, acel ‘brain freeze’ pe care îl simțim cu toții. Este o reacție de apărare a organismului la un stimul termic prea agresiv”, explică medicul Vlad Ciurea.

Acesta subliniază că senzația nu este periculoasă, dar este un semnal clar că organismul reacționează la un stimul prea brusc. Practic, creierul „interpretează” această modificare rapidă de temperatură ca pe un semnal de alarmă, ceea ce duce la durerea caracteristică.

Cum se consumă corect înghețata

Într-o altă explicație, medicul atrage atenția asupra modului corect de a consuma înghețata pentru a evita disconfortul:

„Nu este o cursă. Când o mănânci repede, organismul nu are timp să se adapteze și apar durerile de cap. Este un stres inutil pentru sistemul nervos. Regula de aur este să o mănânci cu lingurița, încet, ca să se încălzească înainte de a fi înghițită.”

Specialistul recomandă, așadar, consumul lent al alimentelor reci, pentru a permite organismului să se adapteze treptat la diferențele de temperatură și pentru a evita apariția durerilor neplăcute.

Fenomenul de „brain freeze” rămâne astfel o reacție naturală a corpului, inofensivă, dar extrem de neplăcută. Chiar și așa, aceasta poate fi prevenită printr-un obicei simplu: răbdarea în timpul mesei.

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