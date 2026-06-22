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Ce este „burn-out”, de fapt. Vlad Ciurea dezvăluie care sunt singurele persoane care nu suferă de acest sindrom

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 14:10
Ce este burn-out, de fapt. Vlad Ciurea dezvăluie care sunt singurele persoane care nu suferă de acest sindrom
Ce este "burn-out", de fapt. Vlad Ciurea dezvăluie care sunt singurele persoane care nu suferă de acest sindrom
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Burnout-ul, acest inamic invizibil dar extrem de agresiv născut din dorința nebună de a face totul într-o singură zi, distruge viețile a milioane de oameni. Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea (85 de ani) a explicat ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei afecțiuni severe.

Trăim într-o cursă contra cronometru în care sindromul oboselii cronice (burn-out) este o boală a civilizației moderne, născută din suprasolicitare. Potrivit neurochirurgului, burnout-ul apare atunci când oamenii încearcă permanent să obțină maximum de la celulele nervoase, suprasolicitându-le și stimulându-le cu cafea și alte substanțe pentru a face față ritmului intens de lucru.

Ce este burnout-ul, de fapt

Vlad Ciurea a mai spus că persoanele care nu fac eforturi mari sau nu caută performanța nu ajung să sufere de burnout! Pentru restul, însă, realitatea este de-a dreptul cruntă.

„Este o afecțiune care a apărut odată cu civilizația modernă, în care suntem suprasolicitați. Este sindromul oboselii cronice. Aproape toți ne confruntăm cu el, deoarece avem foarte multe lucruri de făcut în decursul a 24 de ore. Încercăm să obținem maximum de la o celulă nervoasă care nu poate oferi mai mult. Așadar, avem limite.

Ce este
Ce este „burn-out”, de fapt. Vlad Ciurea dezvăluie care sunt singurele persoane care nu suferă de acest sindrom

Cum se manifestă burnoutul? Multă lume se simte mai obosită decât atunci când s-a culcat. Dimineața, doamnele își propun să facă o mulțime de lucruri. Sună telefonul, trebuie să le dea de mâncare copiilor, soțul vrea să-i aranjezi cravata – toate acestea se adună. Cu cât vrei să performezi mai mult, cu atât oboseala celulei nervoase este mai mare. De ce spun oamenii de la țară: „Dormi, mamă, ca să crești”? Pentru că în timpul somnului se secretă hormonul de creștere”, a explicat neurochirurgul.

Femeile sunt primele victime

Atunci când corpul începe să cedeze, semnele sunt mai mult decât evidente, însă reacția noastră în fața simptomelor este, de cele mai multe ori, complet greșită. Neurochirurgul Vlad Ciurea a atras atenția că pastilele luate la întâmplare nu reprezintă deloc salvarea și că femeile sunt cele mai expuse în fața acestui dezechilibru major.

„Un alt semn al burnoutului îl reprezintă transpirațiile, stările emoționale accentuate, ușoarele amețeli, micile pierderi de memorie și scăderea performanței. Când apare această scădere a performanței, se instalează panica și începem să luăm medicamente cu pumnul. Este o greșeală totală. Tratamentul se află în noi înșine.

Doamnele sunt mai predispuse la această afecțiune, deoarece au mai multe activități și responsabilități de gestionat”, a spus el.

Dacă ignorăm semnalele de alarmă transmise de organism și continuăm să ne suprasolicităm din dorința de a atinge perfecțiunea, degradarea sistemului nervos devine una extrem de accelerată. Celebrul doctor a dezvăluit consecințele dramatice pe care stresul zilnic le are asupra minții noastre.

„Efectele pe termen lung sunt foarte grave. Noi avem în creier un număr impresionant de celule nervoase: 10 la puterea a 11-a, deci un număr formidabil. Noi pierdem o celulă pe secundă. Cu toate acestea, ca și în Biblie, se spune că noi putem trăi 100 de ani cu creierul pe care îl avem. Totuși, din cauza acestui stres, pierderile de celule nervoase sunt foarte mari”, a mai spus el.

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