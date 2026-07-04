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Test de logică | Identificați 3 diferențe între acești doi brutari, în cel mul 51 de secunde

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 14:12
Test de logică | Identificați 3 diferențe între acești doi brutari, în cel mul 51 de secunde
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Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de logică

Jocurile de tip „Găsește diferențele” au devenit extrem de populare pe internet, iar motivul este simplu: îmbină distracția cu un excelent exercițiu de atenție și concentrare. La prima vedere, cele două imagini par identice, însă ascund câteva modificări subtile care îți pun la încercare spiritul de observație.

În provocarea de astăzi, vei vedea două imagini cu un bucătar care pregătește o pâine proaspăt coaptă. Deși scenele par perfecte una lângă cealaltă, între ele se ascund trei diferențe bine camuflate. Ai la dispoziție doar 51 de secunde pentru a le descoperi pe toate. Crezi că reușești înainte ca timpul să expire?

Pentru a avea mai multe șanse de succes, analizează cu atenție fiecare detaliu. Privește atât obiectele din prim-plan, cât și elementele din fundal, deoarece diferențele pot fi legate de culori, forme, dimensiuni sau poziția unor obiecte. Nu te grăbi și compară imaginile pas cu pas.

Cronometrul pornește acum! Dacă ai reușit să identifici toate cele trei diferențe în cele 51 de secunde, felicitări, ai un ochi foarte bine antrenat pentru detalii. Dacă nu, nu renunța! Mai încearcă o dată și vezi dacă de această dată poți descoperi toate modificările ascunse.

REZOLVARE:

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