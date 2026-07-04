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Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 14:16
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el” / Sursa foto: Social media
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Lucian Viziru a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. El a mărturisit că, la un moment dat, a fost profund dezamăgit de tatăl său. Actorul a povestit că a ajuns să suporte povara datoriilor lăsate de acesta, iar experiența l-a marcat puternic. Tocmai această situație l-a determinat să ia decizia de a pleca în Germania, unde a muncit pentru a-și achita obligațiile financiare și pentru a-și reconstrui viața.

La mai bine de un deceniu de la moartea tatălui său, survenită în 2013, Lucian Viziru a vorbit despre impactul pe care acel moment l-a avut asupra vieții sale. Actorul a dezvăluit că a fost nevoit să achite datoriile rămase în urma părintelui său. Motiv pentru care a simțit multă vreme resentimente față de acesta.

El a mărturisit că fratele său, Augustin Viziru, nu i-a înțeles pe deplin reacția. Privind acum lucrurile din perspectiva unui părinte, Lucian Viziru spune că își dorește ca fiul său să nu treacă niciodată printr-o situație asemănătoare și să nu fie nevoit să îi suporte eventualele obligații financiare după dispariția sa.

Sursa foto: Social media

Lucian Viziru a plecat în Germania pentru a-și achita datoriile

Întrebat ce valoare aveau datoriile pe care a fost nevoit să le achite, Lucian Viziru a evitat să ofere o cifră. De-a lungul timpului au circulat informații potrivit cărora suma s-ar fi ridicat la aproximativ 200.000 de euro. Însă actorul nu a confirmat aceste speculații.

Lucian Viziru a explicat că dificultățile financiare prin care a trecut au cântărit în alegerea de a pleca în Germania. Actorul a luat această hotărâre după încheierea concediului pentru creșterea copilului. El a considerat că era cea mai bună soluție pentru a-și stabiliza situația financiară.

„Nu știu, nu vreau să spun, știu că Augustin a zis niște sume. Nu vreau (…) Ce puteam să mai fac aici? (…) Nu aveam ce să mai fac aici, se terminase concediul parental, ceva de genul, am stat un an (…)

Cel mai frumos vis al meu l-am avut pe la 14-15 ani și am visat să eram la școală și în clasă, era lângă mine o geantă, în care era un bebeluș și era un băiețel. Și a fost cel mai frumos vis pe care l-am avut vreodată”, a declarat Lucian Viziru, într-un podcast.

Actorul a fost supărat pe tatăl său

Deși a reușit să lase în urmă acea etapă dificilă, Lucian Viziru spune că i-a fost greu să accepte faptul că a rămas să suporte datoriile tatălui său. Privind acum lucrurile din perspectiva unui părinte, actorul mărturisește că își dorește ca fiul său, ajuns la vârsta adolescenței, să nu fie pus niciodată în situația de a prelua astfel de responsabilități din cauza lui.

„Am fost supărat pe taică-miu pentru că m-a lăsat într-o situație așa de nasoală. M-am supărat pe el, nu știu dacă trebuia sau nu, că mi-a dat multe, dar eu nu cred că aș putea și nici nu aș vrea să nu îl las pe fiul meu într-o situație neplăcută din punct de vedere financiar (…) Dar să nu aibă datorii, așa mi-aș dori”, a mai spus actorul.

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