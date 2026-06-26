Lucian Viziru, adevărul despre problemele cu alcoolul: ”De acolo toată lumea a tras concluziile”

Lucian Viziru a decis să lămurească unul dintre cele mai comentate subiecte din ultimele luni. Invitat la Dan Capatos Show, actorul a explicat de unde au pornit acuzațiile potrivit cărora ar apărea băut în live-urile de pe TikTok. Actorul spune că zvonurile nu au nicio legătură cu realitatea. Viziru recunoaște că a băut un coniac într-un live, însă susține că acel moment a fost o excepție. CANCAN.ro are toate detaliile!

Potrivit lui Viziru, oamenii au asociat greșit aparițiile sale cu personajele interpretate în diverse campanii și proiecte comerciale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Practic, am consumat. Am băut un coniac în urmă cu două sau trei seri. A fost prima dată când am făcut așa ceva pe live. Eram deja undeva pe la ora trei. Plus că eu nu beau. Lumea a înțeles foarte greșit. Am avut o campanie cu niște vinuri și timp de un an și jumătate jucam un bețiv care consuma vinul respectiv. De acolo toată lumea a tras concluziile. Oamenii, în general, pe social media, se leagă de orice.”

Viziru recunoaște că nu este surprins de reacțiile din online. Actorul spune că, fiind persoană publică de mulți ani, s-a obișnuit cu criticile. Totuși, acesta observă că rețelele sociale au amplificat fenomenul.

„Eu știu hate-ul ăsta de zeci de ani. Suntem în lumina reflectoarelor de foarte mult timp. Pe social media oamenii se leagă de orice. De orice rând, de orice fac. Încerc să mă fac că nu văd. De cele mai multe ori nu intru în discuții. Mai dau câte un mesaj. Le mai spun că mi-e milă de ei, pentru că până la urmă cam ăsta este adevărul. Nu merită să mă cobor la nivelul lor. Sunt foarte mulți colegi care se iau la harță. Eu mă fac că plouă. Nu intru în discuții. Nu cred că rezolvi ceva certându-te cu oamenii pe internet.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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