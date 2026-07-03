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Relația secretă pe care Lucian Viziru a avut-o cu o cântăreață celebră din showbiz: ”Nu a știut nimeni”

De: Simona Vlad 03/07/2026 | 20:23
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Lucian Viziru a scos la iveală un episod puțin cunoscut din viața sa sentimentală. Invitat în podcastul lui Bursucu, actorul a povestit că a avut o relație cu Nicoleta Drăgan, fosta membră a trupei Hi-Q. Deși au fost împreună câteva luni, aproape nimeni nu a crezut că povestea lor de dragoste era reală.

Artistul a declarat că lumea îi vedea împreună des, însă la momentul respectiv se credea că totul face parte dintr-o campanie de imagine. Tocmai din acest motiv, relația lor a rămas una despre care s-a vorbit extrem de puțin, chiar dacă cei doi au format un cuplu.

„Era o fată cu care am stat vreo șase luni, din showbiz. Nu ne-a crezut nimeni. Toată lumea spunea aceeași poveste: marketing, marketing, marketing. Că, vezi Doamne, eram iubiți doar pentru imagine. Dacă vrei nume, Nicoleta de la Hi-Q, Nicoleta Drăgan. Am stat șase luni împreună, ceva de genul ăsta.”

Lucian Viziru a recunoscut că despărțirea de Nicoleta Drăgan a fost dificilă. Artistul spune că a suferit mult, însă și-a transformat emoțiile în muzică. Astfel au luat naștere unele dintre cele mai apreciate piese de pe albumul Predestinați.

„Ne-am despărțit, am suferit. În momentul ăla am scris una dintre cele mai bune piese de pe albumul Predestinați. Piesa se numește Număr stelele. Au mai fost câteva piese pe care le-am scris în sensul ăsta și au prins foarte tare. Oamenii au rezonat cu ele. Din suferință se creează cel mai bine. M-am apucat să scriu și am terminat toate piesele de pe album.”

Cine este Nicoleta Drăgan, ex membră Hi-Q

Puțini își mai amintesc că Nicoleta Drăgan a fost una dintre cele mai cunoscute artiste ale anilor 2000, după ce a devenit solista trupei Hi-Q. Pe lângă succesul din muzică, aceasta a avut și o carieră în televiziune. Fosta iubită a lui Lucian Viziru a prezentat „Îndrăgostește-te de mine”, difuzată la Acasă TV, alături de iubitul său. După retragerea din lumina reflectoarelor, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. S-a mutat în Statele Unite, unde a studiat psihologia și și-a construit o carieră de succes.

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