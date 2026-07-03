Andreea Bostănică despre Iuliana Beregoi: „Mereu mi-a plăcut de ea”. Declarația influenceriței a lăsat-o mască pe rivală

Războiul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a ieșit din live-urile de pe TikTok și a ajuns în sala de judecată. CANCAN.RO a aflat ce s-a discutat în spatele ușilor închise, în procesul în care Iuliana a cerut un ordin de protecție și ca rivala sa să nu se poată apropia la mai puțin de 100 de metri de ea. Însă adevărata surpriză din dosar a venit din partea Andreei Bostănică, care și-a schimbat complet discursul în fața judecătorilor și a făcut o declarație ce a întors tot scandalul pe dos.

În fața instanței, Iuliana Beregoi a descris luni întregi de tensiuni și a susținut că totul a început după mai multe live-uri făcute de Andreea Bostănică.

„A spus că acesta este doar începutul, că eu nu știu ce urmează și că ea o să mă distrugă”, a declarat artista, susținând că atât ea, cât și familia sa au început să primească amenințări din partea unor urmăritori ai rivalei.

Momentul care a cântărit cel mai mult în proces a fost altercația din restaurant, unde Andreea Bostănică și Ana Beregoi, sora Iulianei, au ajuns să se ia la bătaie. Iuliana le-a povestit judecătorilor că Andreea ar fi venit direct la masa lor, ar fi început să filmeze și să le adreseze reproșuri.

„Eu am plecat să chem un chelner. Când m-am întors, sora mea încerca să o oprească din filmat, iar în momentul acela a sărit la bătaie la sora mea”, a declarat Iuliana.

Artista a mai susținut că, după izbucnirea scandalului online, viața ei s-a schimbat radical. A afirmat că a pierdut colaborări și concerte și că se teme inclusiv să conducă mașina. Le-a povestit judecătorilor că, într-o seară, o mașină asemănătoare cu cea condusă de Andreea Bostănică s-a apropiat în viteză de autoturismul ei.

”Eram pe drum spre Iași și eram într-o zonă unde nu erau mașini şi am văzut că în spatele meu venea cu viteză foarte mare, de aproape intra în mașina mea, un ######, o mașină pe care o are și Andreea. Nu i-am văzut numerele sau culoarea, că era întuneric. Și am oprit direct pe dreapta pentru că m-am panicat și nu mai puteam să conduc pentru că îmi tremurau foarte tare picioarele. Eram cu bunica mea. Și am început să tremur foarte tare și am stat 10 minute la margine de stradă în mașină pentru că nu puteam să mă liniștesc. Am văzut că nu era ea, dar asta a fost prima mea reacție (…) Îmi afectează inclusiv și viața personală și starea mea interioară și emoțională și familia mea, dar foarte mult mi-a afectat viața mea profesională. N-am mai avut colaborări, n-am mai avut concerte, pentru că de fiecare dată când urma să fac ceva, pentru că eu ignoram tot ce făcea ea în tot acest timp, ea apărea pe internet și iar încerca să-mi pună bețe în roate și să nu mă lasă să-mi fac treaba”, le-a povestit Iuliana Beregoi judecătorilor.

În declarația dată în instanță, artista a mai afirmat că Andreea Bostănică ar fi făcut în repetate rânduri referiri la „sicrie” și „morminte” în timpul live-urilor și că ar fi jignit-o folosind expresii precum „t###ă”, „corp de băiețel” sau ar fi spus că „s-a culcat cu toată industria”.

Bostănică despre Beregoi: ”Am ajuns în preajma ei pentru că eu eram cumva fană, iar ea cred că nu acceptă”

De cealaltă parte, Andreea Bostănică a respins toate acuzațiile și le-a oferit judecătorilor o cu totul altă versiune a incidentului, ba chiar a fost ironică și a menționat că este fana Iulianei Beregoi!

„Nu înțeleg de ce mă aflu aici…Pe data de 03.06 am parcat în parcarea restaurantului, eu nu m-am văzut cu ea de vreo 2 ani, iar acesta este făcut din sticlă, astfel că prin geam am văzut că mi se arătau semne obscene şi cuvinte jignitoare prin mimică. Mama mi-a spus să nu intrăm că îi era frică, însă eu am zis că putem intra pentru că erau şi alţi oameni în restaurant. Iuliana era cu sora ei şi mai aveau un bărbat la masă. Am intrat pentru că am văzut că eram în loc public şi că suntem în siguranţă. Iuliana este fosta mea colegă de canto din copilărie, mereu mi-a plăcut de ea. Am intrat în restaurant pentru că am văzut că eram în loc public şi că suntem în siguranţă. Arăt că am ajuns în preajma reclamantei pentru că eu eram cumva fana ei, iar ea cred că nu acceptă”, și-a început Andreea declarația… Sau revelația am putea spune!

Influencerița a susținut că tot conflictul ar fi fost provocat de fapt de către sora Iulianei.

„Când am scos telefonul ca să am probe, sora ei mi-a dat peste mână și s-a înfipt în părul meu. Violența fizică a fost inițiată de sora reclamantei”, a declarat Andreea Bostănică.

Mai mult, aceasta a susținut că, după sosirea poliției, Ana Beregoi ar fi lovit-o.

„După ce am sunat la Poliție, când nu eram atentă, a venit și mi-a tras cu pumnul în cap. De atunci nu m-am mai apropiat de ea. Mie îmi este milă de ea, cred că are o ură față de mine”, le-a spus influencerița judecătorilor.

După analizarea declarațiilor și a înregistrărilor video depuse la dosar, instanța a concluzionat că între cele două există un conflict public alimentat de replici, acuzații și ironii reciproce, însă nu au fost găsite dovezi că Andreea Bostănică ar fi urmărit-o, amenințat-o sau pus-o pe Iuliana Beregoi într-un pericol real și imediat.

Judecătorii au mai apreciat că nici incidentul din restaurant nu justifică emiterea unui ordin de protecție și că astfel de dispute trebuie soluționate prin alte căi legale, nu prin această procedură excepțională.

Astfel, cererea Iulianei Beregoi a fost respinsă, iar războiul dintre cele două influencerițe rămâne, cel puțin pentru moment, unul purtat în spațiul public.

CITEȘTE ȘI: Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia amploare. Fostul iubit al șatenei „se bucură că ușor, ușor iese totul la iveală”