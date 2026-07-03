Fostul iubit îi dă replica Andreei Sasu, după ce a fost condamnat pentru defăimare. Gerardo Scarpone: „Voi continua să îmi apăr reputația”

Fostul iubit al Andreei Sasu, românca de la brațul lui Philipp Plein, răspunde după ce instanța l-a găsit vinovat și l-a condamnat penal! Gerardo Scarpone și fosta lui parteneră au fost în conflict ani buni, iar războiul dintre ei a fost intens mediatizat, atât în România, cât și în Italia. Scarpone a lansat în spațiul public numeroase acuzații extrem de grave la adresa fostei sale iubite, iar ani la rând cei doi s-au luptat în sălile de judecată. În urmă cu ceva timp, instanța l-a găsit răspunzător civil pe afacerist și l-a condamnat pe acesta pentru defăimare abuzivă. Acum, Gerardo Scarpone vine cu replica și spune că readucerea în prim plan a acestei povești de către fosta lui parteneră și Philipp Plein ar fi un tertip de a muta atenția de la conflictul dintre designer și Lucia Bartoli. CANCAN.RO are replica incredibilă a afaceristului italian.

Andreea Sasu și afaceristul Gerardo Scarpone au fost în conflict ani la rând, iar scandalul dintre ei s-a mutat în instanță după ce afaceristul a acuzat-o pe româncă de fapte grave. Printre aceste acuzații se numără: furtul unor bijuterii de lux și furt de identitate. Milionarul a susținut că Andreea Sasu i-ar fi sustras ceasuri Rolex și Cartier, diamante, bijuterii, aproximativ 40.000 de euro cash, dar și bagaje de lux Louis Vuitton și Bottega Veneta.

Potrivit declarațiilor sale, românca ar fi golit inclusiv seiful din apartament după ce ar fi început relația cu Philipp Plein. Tribunalul Civil din Milano și Curtea de Apel din Milano au analizat ani la rând afimațiile făcute de afacerist și au ajuns la concluzia că numeroase acuzații nu erau susținute de dovezi. Afaceristul nu ar fi adus probe concrete, iar instanța a decis că acesta ar fi dorit defăimarea Andreei Sasu. În final, Gerardo Scarpone a fost găsit răspunzător civil și condamnat penal pentru defăimare abuzivă. Acum, afaceristul vine cu replica și susține că povestea ar fi, de fapt, mai nuanțată, iar adevărul se află undeva la mijloc.

Gerardo Scarpone: „Povestea judiciară nu este încheiată”

Gerardo Scarpone susține că, de fapt, povestea judiciară nu ar fi încheiată, cu toate că s-a dat sentința care l-a condamnat penal pentru defăimare. Acesta spune că ar fi mai multe procese civile și penale pe rol și că adevărul este departe de a ieși cu totul la iveală.

Am citit articolul publicat de CANCAN.RO referitor la lunga poveste care, de aproape zece ani, ne implică pe mine și pe Andreea Sasu. Este probabil una dintre ultimele dăți în care decid să intervin public în această poveste, pentru că, după un deceniu de procese, acuzații reciproce, articole și campanii mediatice, consider că nu mai sunt ziarele sau rețelele de socializare locul în care trebuie căutat adevărul. Adevărul se stabilește în sălile de judecată și prin hotărârile autorităților competente. Tocmai din acest motiv doresc să clarific câteva aspecte. Povestea judiciară nu este încheiată. Există, de fapt, de ani de zile mai multe proceduri civile și penale pendinte în Italia și în România care o privesc pe Andreea Sasu și care sunt încă în curs de evaluare de către autoritățile judiciare respective”, începe declarațiile Gerard Scarpone.

De asemenea, milionarul italian spune că nu intenționează să se sustragă de la responsabilități și admite faptul că a jignit-o public pe Andreea Sasu, însă totul s-a născut din cauza unor suspiciuni pe care femeia i le-a ridicat. În plus, afaceristul spune că își asumă ceea ce a declarat, însă contextul emoțional prin care trecea l-ar fi determinat să facă acest lucru.

„Nu intenționez să mă sustrag responsabilităților mele. Confirm că am fost condamnat pentru că am jignit-o public pe Andreea Sasu. Pentru acea expresie specifică am răspuns deja în fața justiției și îmi reînnoiesc scuzele pentru că am folosit un termen jignitor. Acest lucru nu înseamnă însă să renunț la dreptul de a explica care a fost contextul emoțional în care s-au născut acele declarații. Când o persoană descoperă că partenera sa pleacă la Dubai de două ori pe lună, întrerupe orice contact telefonic timp de trei zile și se întoarce cu o sumă de aproximativ 10.000 de dolari în numerar, este firesc să apară întrebări și suspiciuni. Acele suspiciuni, totuși, nu autorizează folosirea unor expresii jignitoare și de aceea am acceptat decizia magistraturii cu privire la acel episod precis și, împotriva sfatului avocaților mei, EU AM DECIS în 2021 SĂ NU FAC RECURS ÎMPOTRIVA SENTINȚEI!”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Așa cum știm, în urma conflictului, Andreea Sasu a depus o plângere penală împotriva lui Gerardo Scarpone pentru infracțiunea de hărțuire. Instanța i-a dat câștig de cauză afaceristului italian și a obligat-o pe româncă la plata cheltuielilor de judecată. Milionarul susține că, deși a avut posibilitatea să formuleze și el, la rândul său, o acțiune în instanță pentru a cere despăgubiri pentru prejudiciul adus în urma acuzațiilor nefondate, acesta nu a făcut-o și a ales în acest fel să închieie definitiv orice legătură cu fosta.

„Andreea Sasu a depus împotriva mea o plângere pentru infracțiunea de hărțuire. Acea procedură s-a încheiat însă cu achitarea mea cu formula deplină „pentru că fapta nu există”, una dintre cele mai ample formule de achitare prevăzute de sistemul nostru juridic. Tribunalul din Milano a dispus, de asemenea, obligarea Andreei Sasu la plata cheltuielilor de judecată, confirmând rezultatul favorabil al procedurii în ceea ce mă privește. Și în acea ocazie aș fi putut lua în considerare o acțiune în despăgubiri pentru daunele pe care consideram că le-am suferit ca urmare a unor acuzații pe care le-am respins întotdeauna. Totuși, am ales în mod conștient să nu întreprind nicio inițiativă în acest sens. Motivul este foarte simplu: pentru mine, Andreea Sasu aparținea deja trecutului. Singurul meu obiectiv era să închid definitiv acel capitol al vieții mele și să nu mai am niciun raport cu ea, nici măcar în cadrul unei cereri de despăgubiri”, a spus el.

Ce spune fostul Andreei Sasu despre acuzațiile lansate de Philipp Plein: „Sunt false! Avocații mei au depus deja patru plângeri”

Gerardo Scarpone spune că respinge acuzațiile conform cărora ar fi fost violent cu Andreea Sasu. Așa cum știm, Philipp Plein a declarat în cadrul unui podcast că a salvat-o pe Andreea din mâinile fostului partener. Acum, Gerardo Scarpone spune că nu se pune problema de așa ceva, iar aceste acuzații ale lor care au fost preluate de presa internațională îi afectează imaginea.

Resping în modul cel mai absolut orice acuzație potrivit căreia aș fi comis violențe sau abuzuri asupra Andreei Sasu. Declarațiile făcute public de Philipp Plein, în care s-a afirmat că fostul partener al Andreei Sasu ar fi abuzat de ea și că el ar fi „salvat-o”, sunt, potrivit poziției mele, false și grav dăunătoare reputației mele. Consider că astfel de afirmații au avut o difuzare internațională, provocând un prejudiciu extrem de grav pe plan personal, familial și profesional. Din acest motiv, apărătorii mei, avocații Luigi Della Sala și Angelo Medico, au depus deja patru plângeri la autoritățile competente din Italia, România și, în final, Franța, țară pe care o consider relevantă în raport cu locul în care ar fi fost realizat interviul care face obiectul contestațiilor. Am încredere că autoritățile judiciare competente vor fi cele care vor stabili orice răspundere”, a spus Gerardo Scarpone pentru CANCAN.RO.

De asemenea, Gerardo aduce în discuție situația unei locuințe aflate în Sardinia despre care afirmă că figurează pe numele fostei sale partenere, însă avocații săi au reușit să obțină instituirea unui sechestru asigurator asupra imobilului.

Resping, de asemenea, afirmația potrivit căreia aș fi amenințat-o pe Andreea Sasu. Și aceasta este o circumstanță pe care o contest în întregime și care va fi evaluată în instanțele judiciare competente, pe baza probelor și nu a reconstituirilor mediatice. Un element deosebit de semnificativ privește locuința mea situată în Sardinia, care figurează încă pe numele Andreei Sasu. Tocmai pentru a-mi proteja drepturile, avocații mei au obținut un sechestru (poprire) asupra imobilului, măsură asigurătorie adoptată în așteptarea deciziilor judecătorului competent. Am încredere în magistratura italiană, în cea română și în toate autoritățile chemate să stabilească faptele. Din acest motiv, voi lăsa ca exclusiv procedurile judiciare încă pendinte, probele documentare și deciziile judecătorilor să vorbească”, a mai declarat el.

Milionarul mai punctează un aspect important, și anume că, după părerea lui, numele său a fost readus în discuțiile publice de către Andreea Sasu și Philipp Plien pentru ca atenția să fie deviată de la problemele juridice pe care designerul le are cu Lucia Bartoli în privința copiilor (vezi aici toate detaliile).

Impresia mea este că numele meu a fost din nou adus în discuție într-un moment de puternică expunere mediatică împotriva lui Philipp Plein și a Andreei Sasu, legată de problema Luciei și a iubiților ei copii. În opinia mea, în loc să facă față polemicilor care îi privesc direct, au ales să readucă atenția asupra unei povești de acum zece ani, care nu are nimic de-a face cu faptele despre care se discută astăzi. Este o evaluare personală a mea, pe care, firește, o las oamenilor să o judece. În ceea ce mă privește, consider încheiată orice polemică publică. Voi continua să îmi apăr reputația în fața instanțelor competente, cu instrumentele prevăzute de lege, convins că adevărul trebuie să iasă la iveală prin intermediul dreptului și nu prin zgomotul mediatic”, a subliniat Gerardo Scarpone.

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