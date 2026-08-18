Dorian Popa, atacat după ultima fotografie postată: „L-a scăpat ChatGPT-ul”

Dorian Popa a ajuns din nou în atenția publicului, după ce o fotografie postată pe Instagram a stârnit un val de reacții și controverse. Imaginea îl surprinde pe artist alături de soția sa, Andreea, la plajă, însă o parte dintre internauți susțin că fotografia ar fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Detaliile din imagine au alimentat speculațiile, iar discuțiile s-au extins rapid în mediul online.

Artistul, cunoscut pentru activitatea sa din serialele românești și pentru prezența constantă în mediul digital, continuă să fie urmărit de un public numeros, format în special din tineri. Postarea recentă, în care apare alături de partenera sa, a atras atenția nu doar prin apariția celor doi, ci și prin elementele considerate suspecte de unii utilizatori.

Dorian Popa, atacat după ultima fotografie postată

Teo Ioniță, creator de conținut cunoscut pentru materialele sale de divertisment, a analizat fotografia și a publicat un clip în care își exprimă opinia despre imaginea postată de Dorian Popa. Acesta a comentat în stilul său caracteristic, remarcând detalii pe care le consideră neobișnuite.

„După cum se poate observa, domnul Dorian Popa a postat această poză pe Instagram. La prima vedere, ai spune: >. Dar, dacă ne uităm mai atent, o să observăm slipii. Ăia sunt slipii pe care i-a purtat tac-tu mare, ultima dată când a fost la Neptun, în 2007. Și să zicem că treci peste acești slipi, te duci un pic mai departe și o să observi picioarele lui Dorian Popa. Bro`, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat chatGPT-ul. Nu se poate așa ceva! Are 8 degete la picior și toate sunt legate între ele. În urma acestor dovezi, eu pot spune că el este un personaj inventat cu inteligența artificială. În momentul ăsta, s-a scăpat puțin chatGPT-ul și l-a scos triton!”, a spus acesta pe Instagram.

„L-a scăpat ChatGPT-ul”

Clipul a devenit rapid viral, iar reacțiile internauților s-au împărțit în două tabere. Unii au apreciat observațiile lui Teo Ioniță și au considerat că fotografia are într-adevăr elemente care par generate artificial. Alții l-au criticat pe tânăr, acuzându-l că își caută atenția și că analizează exagerat o simplă postare.

Comentariile au variat de la ironii la critici directe.

„Așa și? Care e treaba ta? Ce treabă ai tu ce chiloți poartă omul? Te roade invidia este?!?” „Amc n-ai ocupație” „Scrie în descriere că faci stand-up. Când începe?” „Cred ca înoată foarte repede cu lopățelele alea” „Nu pot să mă opresc din râs” „Corect”, au scris utilizatorii, alimentând discuția din jurul fotografiei.

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