Lovitură pentru Ian după concertul din București! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore

Lovitură pentru Ian după concertul din București! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
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Ian a fost reținut pentru 24 de ore
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Concertul susținut recent în București i-a adus multe probleme lui Ian. Ceea ce trebuia să fie marea revenire a duo-ului Ian și Azteca s-a transformat într-un calvar pentru Ian. După ce a urinat pe scenă, oamenii legii s-au autosesizat, iar trapperul a fost reținut pentru 24 de ore.

În data de 2 octombrie, Ian și Azteca au susținut primul concert după marea împăcare. Fanii s-au bucurat să îi vadă, din nou, împreună pe scenă, însă Ian a gafat-o în timpul show-ului. Nevoia l-a lovit fix în mijlocul concertului, așa că trapperul a decis să urineze într-un colț al scenei.

Mulți dintre cei prezenți nu au ratat momentul și au filmat totul, iar imaginile au devenit virale în mediul online. Gestul artistului i-a revoltat pe mulți, iar în urma celor întâmplate și oamenii legii s-au autosesizat.

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Ian a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile și au început verificările. Potrivit Poliției Capitalei, fapta ar putea intra în categoria infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri. Ian a fost identificat de polițiști și chemat la Secția 14 pentru a da explicații în legătură cu incidentul.

Oamenii legii au încercat să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă sunt necesare măsuri legale împotriva artistului, cazul fiind supravegheat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

După ce Poliția a administrat probele în dosarul deschis în urma incidentului de la concertul din București, Ian a fost reținut pentru 24 de ore.

Gestul făcut de Ian pe scena /Foto: CANCAN.RO

Singura reacție a lui Ian în urma scandalului

Filmarea cu gestul făcut de Ian la concertul din București a revoltat multă lume, iar artistul a fost aspru criticat. Fanii acestuia așteptau o explicație, însă trapperul nu le-a satisfăcut dorința și a ales să păstreze tăcerea.

Totuși, după cele întâmplate, Ian a revenit în mediul online cu o postare, însă nu a adresat problema. Mai exact, acesta a postat un clip în care apare cu părul deranjat, ascultând muzică și simțindu-se cât se poate de bine.

Singura reacția a lui Ian în urma celor întâmplate /Foto: Instagram

Tzancă Uraganu, revoltat de gestul lui Ian

Așa cum spuneam, mulți au fost cei care l-au criticat pe Ian în urma celor întâmplate. Printre cei care au vorbit despre asta s-au numărat Florin Salam, Florin Cercel, dar și Tzancă Uraganul. Acesta din urmă s-a arătat extrem de revoltat și a transmis o replică tăioasă.

„Cum ai putut să ai gestul ăsta urât pe scenă, în fața atâtor oameni, majoritatea copii? Pe voi nu vă ascultați decât copiii, cum ai putut să ai tu gestul ăsta? Te vedeai tu trapper din America? (…) Dacă ne trimitem și noi copiii (…) sau pe TikTok, că a apărut peste tot? (…) Mie îmi e rușine să cânt piesele mele, așa cum sunt la studio (…), tot ca să fiu simțit la petreceri, să fie un pic mai cenzurate (…) Explodez la un moment dat, avem copii mici, se duc la concerte, văd pe TikTok (…) Noi de ce respectăm pe toată lumea? Noi ne respectăm publicul (…) Nu credeam că o să văd vreodată în România așa ceva”, a spus Tzancă Uraganu, într-un live, pe TikTok.

 

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