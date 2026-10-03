L-a ”lovit” nevoia pe scenă și n-a mai ținut cont de nimic! Ian, protagonistul unui moment uluitor în timpul unui concert

Un moment surprins în timpul unui concert susținut în Capitală l-a readus pe Ian în centrul atenției. Artistul a avut parte de o apariție neobișnuită pe scenă, iar filmarea realizată în timpul show-ului a ajuns rapid în mediul online, stârnind reacții din partea celor care îl urmăresc. Trapperul nu a mai ținut cont de prestația pe care ar fi trebuit să o susțină și a urinat pe scenă, în fața publicului.

În seara de 2 octombrie, în cadrul unui show din București, atenția publicului a fost atrasă de o scenă neașteptată. Cei aflați în public au imortalizat rapid momentul, iar înregistrările realizate în timpul concertului au ajuns ulterior pe TikTok, unde au început să fie distribuite de utilizatori.

Gestul prin care Ian i-a șocat pe fani

Înregistrările apărute pe rețelele de socializare surprind o scenă controversată în timpul concertului. În imagini, Ian se află în partea din față a scenei, iar la un moment dat urinează în timpul reprezentației, în timp ce spectatorii urmăresc momentul de la câțiva metri distanță.

Secvența a fost filmată de mai multe persoane, din unghiuri diferite, iar imaginile au circulat ulterior în mediul online.

Deocamdată, artistul nu a explicat public ce s-a întâmplat sau care a fost motivul gestului surprins în timpul concertului. În absența unei reacții din partea lui Ian, contextul exact al scenei rămâne neclar.

Show-ul susținut de Ian și Azteca în Capitală s-a desfășurat pe 2 octombrie, însă seria evenimentelor nu se oprește aici. Cei doi urmează să urce pe scenă și în alte localități din România, în cadrul aparițiilor programate în perioada următoare.

Cu o prezență constantă în peisajul trap autohton, Ian a reușit de-a lungul anilor să își construiască un public numeros, iar melodiile sale au adunat milioane de redări pe platformele online. De această dată, însă, atenția internauților nu a fost atrasă de muzica artistului, ci de o scenă neașteptată surprinsă de spectatori în timpul concertului susținut la București.

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