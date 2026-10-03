Marcel de la Insula Iubirii a inventat o nouă țară! Cu cine se învecinează România la nord, potrivit lui Maluma

Marcel, cunoscut publicului drept „Maluma Baby” după participarea la „Insula iubirii”, a ajuns din nou în centrul atenției, de această dată în urma unei declarații făcute în mediul online. Fosta ispită a încercat să îi ia apărarea soției sale, Armina, după o confuzie făcută de aceasta în cadrul emisiunii, însă explicația oferită ulterior a generat o nouă gafă.

Totul a plecat de la ediția din 26 septembrie a emisiunii „Insula iubirii”. În timpul unei discuții purtate de Armina cu Dima, conversația a ajuns la Republica Moldova și, ulterior, la Maramureș.

În acel context, Armina a părut să confunde cele două referințe geografice. Mai mult, ea a adresat o întrebare care i-a surprins pe cei care urmăreau emisiunea: „Acolo se vorbește rusa?”

Replica a devenit rapid subiect de discuție în mediul online. Prin urmare, internauții nu au ezitat să îl întrebe pe Marcel despre momentul respectiv. Într-un live pe rețelele de socializare, acesta a încercat să explice situația și să ofere un context favorabil pentru soția sa.

Marcel a inventat o nouă țară

În încercarea de a lămuri confuzia, Marcel a susținut că discuția era, de fapt, despre Maramureș și a făcut referire la apropierea regiunii de Ucraina. Declarația sa nu a trecut însă neobservată. Modul în care a formulat explicația a generat, la rândul său, reacții și ironii în mediul online.

„Era vorba despre Maramureș, și nu este aproape de Ucrania?! Se vorbește și rusa, și ucraniană și toate cele”, a declarat Marcel în mediul online.

Prin această intervenție, concurentul a încercat să transmită că întrebarea soției sale putea fi pusă în contextul particularităților lingvistice și geografice ale zonei. Totuși, explicația nu a făcut decât să atragă atenția asupra unei noi greșeli.

Internauții au remarcat imediat formularea folosită de Marcel și faptul că acesta a pronunțat numele țării într-un mod care a devenit rapid motiv de glume. În loc să închidă subiectul și să clarifice situația, intervenția sa a ajuns să fie comentată separat de momentul care o declanșase.

Maramureșul se află în nordul României, iar județul Maramureș are graniță cu Ucraina. În zonă există comunități și persoane care vorbesc limba ucraineană, în special în localitățile din apropierea frontierei. Însă acest lucru nu înseamnă că limba rusă este limba specifică întregii regiuni. Cu atât mai mult cu cât România nu se învecinează cu Ucrania, ci cu Ucraina.

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