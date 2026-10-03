Ionuț Rusu, șeicul umorului românesc! Îl salută paznicii de zici că a venit emirul în mall!

Comediantul român de origine clujană Ionuț Rusu, 258 de milioane mii de followeri pe Instagram, tipul de la care Donald Trump a învățat să fie amuzant și irezistibil, a încercat recent să iasă incognito la un shopping, probabil ca să-și cumpere în liniște haine de femeie pentru rolurile în care parodiază concurenți sau ispite de la Insula Iubirii. Ce să-i faci, CANCAN.RO a fost acolo și l-a surprins pe Ionuț în timp ce era salutat de un paznic din Băneasa Shopping City, de e lovește instant invidia. Ionuț Rusu e atât de cunoscut, că e tratat precum un emir în cetatea shoppingului.

Pe Ionuț Rusu, 34 de ani, o să–l vedem curând în rolul lui Brain, clujanul care a crescut în civilizație, în Team Building 2. Până atunci îl vedem cât se poate de serios printre rafturile cu haine, gândindu-se probabil ce-a fost mai întâi, „Ciao, Bambolina!” a lui Jaguarul, sau „Hola, mami, que guapa!” a lui Maluma Baby, de la Insula Iubirii.

Înainte să fie un actor de succes, Ionuț Rusu a avut emisiune de radio. Acum își pune în aplicare talentul de actor pe Youtube și pe Instagram. În mod straniu, sunt foarte mulți clujeni în meseria aceasta a comediei, poate pentru că li s-a luat să fie haioși pe gratis, sau poate de fapt ei sunt serioși și lumea se distrează doar pentru că au accentul acela.

De unde sunt hainele acelea absolut obișnuite pe care le poartă în clipurile de pe Instagram? Iată că răspundem la această întrebare. Ionuț Rusu, ca orice muritor, intră în magazine de haine și, probabil după ce plătește, iese cu hainele într-o pungă. Misterul a fost rezolvat.

La Peek&Cloppenburg Ionuț Rusu e întâmpinat de agentul de pază, care îl salută de zici că Rusu este cel puțin șeicul comediei. E clar, omul îl cunoaște din miile de clipuri și meme postate. Din păcate lui Ionuț Rusu nu-i place nimic pe-acolo, așa că merge la Zara, unde e ofertă mai bogată de haine pentru actori, probabil.

În privința vieții personale, după o relație extrem de mediatizată cu Viviana Sposub, de care s-a despărțit brusc prin 2019, Ionuț Rusu a avut o abordare mult mai discretă în ce privește partenerele sale. Ultimele informații despre viața amoroasă a lui Ionuț Rusu se referă la Antonia, o tânără model, cu care a fost combinat în perioada în care Ionuț era la emisiunea America Express.

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