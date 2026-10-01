Bărbatul misterios pe care Alexia Eram „l-a ochit” la cafenea! E înalt, atletic și a ignorat-o total!

Alexia Eram a împlinit 26 de ani. A schimbat vârsta, dar rămâne fidelă aceluiași BMW cute, de culoare mov, care probabil îi place mult și lui Tonghi, iubitul ei. Tonghi nu apare astăzi, dar apare un alt tip, mult mai înalt, mai bine făcut. Alexia îl alege, stă un pic, dar nu se-alege cu nimic. CANCAN.RO a imortalizat acest scurt episod, iar imaginile sunt fără putință de tăgadă.

Alexia Eram a trecut la prima ținută de toamnă din acest sezon, cu o pereche de jeanși cu talie joasă, o jachetă de piele întoarsă de culoarea frunzelor pălite de primul frig de septembrie și niște botine asortate cu jacheta. Machiajul este și el adaptat la noua cromatică a toamnei. Alexia iese din micuțul ei automobil mov, cu o geantă .. x pe braț. O știm drept o împătimită a genților de lux, și aparițiile ei în CANCAN.RO sunt o adevărată paradă a acestor accesorii.

Alexia oprește la cafeneaua Utopia din zona de nord a Capitalei, își ia o cafea pe care vrea să o savureze în tihnă și să dea un doomscroll liniștit. Când să se așeze la o masă, observă că nu prea sunt locuri, cam toate mesele sunt ocupate. Aruncă o privire în jur și alege un tip foarte bine făcut, înalt, cu o barbă atât de masculină și o atitudine profund nepăsătoare. Îl alege fără nicio ezitare, nu-i cere voie, îl ignoră, deși e imposibil să-l ignore… și se așează pe un scaun mai retras. Alexia nu pare să ridice privirile din telefon, iar tipul se uită gânditor în alte părți, deși cu siguranță a reucnoscut-o. Alexia are peste 830k de followeri pe Instagram, tocmai a venit de la Milano Fashion Week, n-ai cum să nu știi cine e.

Nu vrem să fim cârcotași, dar Alexiei îi stă foarte bine lângă acest tip ce pare să-și fi terminat alergarea și s-a oprit la o cafeluță după stretching. Alexia pare atât de matură încât imaginea asta lângă un tip mai avansat la ani este foarte reușită. Și, vorba aia, nu l-a ales chiar la întâmplare, ceva a făcut-o să se așeze acolo. Timidă, cu poșeta ei prețioasă pe genunchi, Alexia nu îndrăznește să-l privească direct pe bărbat. E o tensiune în aer, imposibil să n-o sesizezi.

În tot acest timp bărbatul îi aruncă niște priviri Alexiei, dar nu îndrăznește să intre în vorbă cu ea. Pe filmare se vede clar când bărbatul nu se poate abține și admiră furtiv abdomenul lucrat al Alexiei, care iese obraznic de sub jacheta din piele fină. Probabil știe și el că Alexia e combinată cu Tonghi și n-avea șanse. Cu toate că Tonghi nu prea a mai apărut prin peisaj, după petrecerile din vară unde a bifat câteva prezențe alături de Alexia Eram. Altfel, nu era rea combinația.

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