Ramona Păun este însărcinată la 40 de ani! Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea de la PRO TV

Ramona Păun e însărcinată! La 40 de ani, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV și nepotul lui George Mihăiță, Cosmin Mihăiță, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, iar imaginile din vacanță au scos la iveală cel mai frumos „secret” al cuplului.

Anunțul a venit din Grecia, acolo unde cei doi s-au fotografiat într-o ipostază care spune aproape totul. Burtica Ramonei a devenit vedeta pozelor, iar mesajul ales pentru momentul cel mare a fost cât se poate de sugestiv. Așa au ales Ramona și Cosmin să dea vestea care i-a luat prin surprindere pe cei care îi urmăresc.

„Începutul a tot. Creat cu dragoste. În curând”, a spus vedeta.

Ramona Păun, însărcinată la 40 de ani

Anul acesta a venit cu o dublă schimbare majoră pentru Ramona Păun. În luna iulie, prezentatoarea a împlinit 40 de ani, iar acum se pregătește pentru cel mai important rol din viața sa.

„Am împlinit 30 de ani… acum 10 ani! Două zile mi-a luat să procesez că am schimbat prefixul. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”, a mărturisit ea.

Acum, liniștea de care vorbea vine la pachet cu emoții cât pentru un roman întreg. Ramona Păun și Cosmin Mihăiță își măresc familia, iar primele fotografii cu burtica au confirmat vestea.

În spatele sarcinii se află o relație care a trecut testul timpului. Ramona și Cosmin s-au cunoscut la serviciu, iar la început au fost doar colegi. Cu timpul, apropierea dintre ei a devenit mai mult decât o simplă relație profesională.

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, a declarat Ramona.

S-au căsătorit în New York

După mai bine de un deceniu împreună, Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au făcut pasul cel mare. Nu au avut nevoie de o nuntă cu reflectoarele aprinse în România, ci au ales New York-ul pentru momentul lor.

În urmă cu doi ani, cei doi s-au căsătorit în secret, în Statele Unite ale Americii, în orașul pe care îl considerau special pentru povestea lor. Cosmin Mihăiță este nepotul actorului George Mihăiță, iar relația cu Ramona s-a construit cu mult înainte de cununie.

„E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei”, a spus ea.

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Ramona Păun s-a căsătorit în mare secret! Primele imagini de la nunta din New York