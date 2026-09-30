Ultima discuție pe care tatăl Valentinei a avut-o cu Vlad Bălțățeanu, înainte de tragedie: ”Atunci mi s-a aprins un beculeț”

Tatăl Valentinei, dezvăluiri despre apelurile cu Vlad
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Cazul tragediei Valentinei Tănasie continuă să ridice întrebări, iar tatăl tinerei vine cu noi detalii despre ultimele discuții cu Vlad Băltățeanu. Înainte ca situația să degenereze, tatăl Valentinei a vorbit aproape 90 de minute la telefon cu principalul suspect. CANCAN.RO are toate detaliile!

Tatăl Valentinei susține că, în timpul primei discuții, a încercat să calmeze situația dintre cei doi. Vlad ar fi fost supărat că Valentina ar fi interacționat online cu altcineva. El i-ar fi propus lui Vlad să ia o pauză de la relație și să se gândească la viitorul alături de fiica sa, în liniște. Vezi emisiunea integrală aici!

„A venit cu telefonul afară, în curte, și am vorbit 47 de minute. Eu încercam să spun: «Stai liniștit, că dacă e, uite, veniți la mine. Sau luați o pauză, vin mâine, iau fata. Luați o pauză de câteva zile, vedeți dacă vorbiți. Dacă știi că ai un gând să fiți împreună toată viața, luați o pauză și vedeți cum vă e bine. Dacă treci peste ce s-a întâmplat, vedem, vine ea la mine. Dacă nu, veniți amândoi la mine și lăsați prostiile astea cu cearta, că nu e bună și nu duce nicăieri». El spunea că nu știe ce are Valentina, că vrea să plece de la mine. Eu îi spuneam: «Stai liniștit, că nu e nicio problemă». El credea că poate maică-sa vrea să-i dea pe altcineva.”

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După prima discuție, Valentina i-ar fi trimis tatălui un mesaj prin care dorea să îl liniștească. Tânăra i-ar fi spus că îl iubește pe Vlad și că nu e o problemă atât de mare între ei încât familia să se îngrijoreze.

„Mi-a lăsat mesajul ăla. După aceea m-a sunat el iar de afară, cu telefonul lui, și am mai stat încă 47 de minute cu el pe apel. Ea vorbea cu maică-sa, eu vorbeam cu el și îi explicam. Începea să spună că da, s-a liniștit, că am dreptate, că o să ia o pauză și chestii din astea. Vorbeam cu el tot ce voia să facă. Eu mă gândeam așa, că taică-su a murit de cancer și m-am gândit că poate vede ceva la mine.”

După apeluri, mama Valentinei l-a sunat pe tatăl tinerei și i-a spus că nu este liniștită. Cei doi părinți ar fi discutat despre posibilitatea de a merge după Valentina și de a o scoate din casa iubitului.

„După aceste apeluri, mama Valentinei, fosta mea soție, m-a sunat și am vorbit cam aproape o oră cu ea. Mi-a zis: «Hai să nu lăsăm fata acolo, că mie nu-mi place omul ăsta». Cam după vreo 30 de minute de discuție, el a încercat să mă sune. M-a sunat și nu i-am răspuns, că vorbeam cu mama Valentinei.”

Petre Tănasie și cele două fiice ale sale: Eliza și Valentina.

Tatăl Valentinei, apeluri disperate către Vlad Băltățeanu: „Valentina nu are semnal”

Dimineața următoare, tatăl Valentinei a observat că fiica sa nu mai era activă pe nicio rețea și nu mai răspundea la telefon. A încercat să îl contacteze pe Vlad, iar acesta ar fi încercat să îl liniștească, în ciuda faptului că Valentina deja nu mai era în viață.

„Am sunat la el cât am văzut că nu răspunde fata. M-am uitat pe WhatsApp și am văzut că nu este deloc activă. Când l-am sunat pe el, mi-a răspuns și l-am întrebat: «Unde e fata? De ce nu răspunde Valentina?» Mi-a spus că probabil n-are semnal. Că umblă unii la stâlpi. Eu îl sunam doar video. L-am văzut exact când fugea, dar nu știam.”

Tatăl Valentinei susține că, în acel moment, Vlad i-ar fi spus că pleacă de acasă la salon pentru niște programări.

„Mi-a zis că pleacă, se duce cu niște programări. Păi, ok, și cum fac să vorbesc cu fata? «Păi vorbiți după aia, dacă e, că nu i-a venit semnalul». Atunci mi s-a aprins un beculeț. Eu mă gândeam în momentul ăla: cred că a bătut-o, ori a făcut ceva, și i-a luat telefonul să nu o văd eu pe cameră.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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