Ce s-a întâmplat cu cățelușul Valentinei. Apelul disperat făcut de Petre Tănasie, după ce și-a înmormântat fiica

În mijlocul anchetei privind moartea Valentinei Tănăsie, tatăl tinerei încearcă să recupereze un suflet important pentru familia sa. Este vorba despre cățelul Valentinei, despre care tatăl susține că Vlad Băltățeanu l-ar fi abandonat în zona Sibiului. Bărbatul spune că animalul ar putea fi singura legătură rămasă cu fiica sa și face un apel către cei care l-ar fi putut găsi. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Tatăl Valentinei spune că nu știe ce s-a întâmplat cu animalul după ce Vlad ar fi plecat din România. El speră ca cineva să îl fi găsit și să îl fi adăpostit până acum. Vezi emisiunea integrală aici!

„Fata mea îmi spunea că e copilul ei (n.r. cățelul). Mi-aș dori să mai fac încă o dată acest anunț pentru oamenii cu suflet, care s-ar putea să-l fi găsit. Vă rog din suflet, este singura vietate care poate să mă mai liniștească puțin. Vă rog, chiar ofer și recompensă dacă este nevoie. Aduceți-l sau sunați-mă și vin eu să iau cățelul. Am înțeles că l-a lăsat la intrare în Sibiu. Poate l-a găsit cineva acolo.”

Pentru tatăl Valentinei, dincolo de orice ipoteză legată de anchetă, rămâne dorința de a-și găsi cățelul. Animalul îi amintește de fiica sa, iar recuperarea lui ar reprezenta o alinare în această perioadă devastatoare.

„Este singura vietate care poate să mă mai liniștească puțin. Vă rog din suflet, dacă cineva l-a găsit, să-mi dea un semn despre acest cățel. Este un pomeranian și îl cheamă Yuky.”

Dacă cineva are informații despre cățelul Valentinei Tănăsie, este rugat să îl contacteze pe tatăl acesteia, Petre Tănăsie. Cățelul este un pomeranian de culoare albă și răspunde la numele Yuky.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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