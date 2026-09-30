Ce s-a întâmplat cu cățelușul Valentinei. Apelul disperat făcut de Petre Tănasie, după ce și-a înmormântat fiica

Tatăl Valentinei, în căutarea cățelului fiicei sale
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În mijlocul anchetei privind moartea Valentinei Tănăsie, tatăl tinerei încearcă să recupereze un suflet important pentru familia sa. Este vorba despre cățelul Valentinei, despre care tatăl susține că Vlad Băltățeanu l-ar fi abandonat în zona Sibiului. Bărbatul spune că animalul ar putea fi singura legătură rămasă cu fiica sa și face un apel către cei care l-ar fi putut găsi. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Tatăl Valentinei spune că nu știe ce s-a întâmplat cu animalul după ce Vlad ar fi plecat din România. El speră ca cineva să îl fi găsit și să îl fi adăpostit până acum. Vezi emisiunea integrală aici!

„Fata mea îmi spunea că e copilul ei (n.r. cățelul). Mi-aș dori să mai fac încă o dată acest anunț pentru oamenii cu suflet, care s-ar putea să-l fi găsit. Vă rog din suflet, este singura vietate care poate să mă mai liniștească puțin. Vă rog, chiar ofer și recompensă dacă este nevoie. Aduceți-l sau sunați-mă și vin eu să iau cățelul. Am înțeles că l-a lăsat la intrare în Sibiu. Poate l-a găsit cineva acolo.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Valentina a avut parte de o moarte violentă/ sursă foto: Facebook

Pentru tatăl Valentinei, dincolo de orice ipoteză legată de anchetă, rămâne dorința de a-și găsi cățelul. Animalul îi amintește de fiica sa, iar recuperarea lui ar reprezenta o alinare în această perioadă devastatoare.

„Este singura vietate care poate să mă mai liniștească puțin. Vă rog din suflet, dacă cineva l-a găsit, să-mi dea un semn despre acest cățel. Este un pomeranian și îl cheamă Yuky.”

Dacă cineva are informații despre cățelul Valentinei Tănăsie, este rugat să îl contacteze pe tatăl acesteia, Petre Tănăsie. Cățelul este un pomeranian de culoare albă și răspunde la numele Yuky.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Mama Valentinei este devastată după înmormântarea fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis lui Vlad, suspectul principal

Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie. Ce i-ar fi făcut bunicii sale după ce tatăl lui a murit în urmă cu patru luni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei! Ce anunț a făcut: ”Le voi spune tuturor adevărul”
Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei! Ce anunț a făcut: ”Le voi spune tuturor adevărul”
Ultima discuție pe care tatăl Valentinei a avut-o cu Vlad Bălțățeanu, înainte de tragedie: ”Atunci mi s-a aprins un beculeț”
Ultima discuție pe care tatăl Valentinei a avut-o cu Vlad Bălțățeanu, înainte de tragedie: ”Atunci mi s-a aprins un beculeț”
Anne Hathaway, însărcinată și mai elegantă ca niciodată! Ce ținută a ales pentru una dintre cele mai importante premiere ale anului
Anne Hathaway, însărcinată și mai elegantă ca niciodată! Ce ținută a ales pentru una dintre cele mai importante premiere ale anului
Tatăl Valentinei, dezvăluiri despre fuga lui Vlad Bălțățeanu. Cine a avut un rol important în localizarea lui
Tatăl Valentinei, dezvăluiri despre fuga lui Vlad Bălțățeanu. Cine a avut un rol important în localizarea lui
Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei, dezvăluiri de ultimă oră despre Vlad Bălțățeanu: ”Sunt date la dosar”
Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei, dezvăluiri de ultimă oră despre Vlad Bălțățeanu: ”Sunt date la dosar”
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Click.ro
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.