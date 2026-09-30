Anne Hathaway, însărcinată și mai elegantă ca niciodată! Ce ținută a ales pentru una dintre cele mai importante premiere ale anului

Anne Hathaway a făcut senzație pe covorul roșu la premiera mondială a filmului „Verity”, organizată pe 29 septembrie 2026, la New York. Actrița în vârstă de 43 de ani, care așteaptă al treilea copil împreună cu soțul său, Adam Shulman, a ales o ținută spectaculoasă din dantelă neagră, care i-a pus în evidență burtica de gravidă. Vedeta de la Hollywood traversează o perioadă extrem de aglomerată din punct de vedere profesional, iar sarcina nu a împiedicat-o să participe la premiere, evenimente mondene și prezentări de modă. Mai mult, Anne Hathaway a dezvăluit că știe deja sexul bebelușului, dar preferă să păstreze secretul.

Anne Hathaway, apariție spectaculoasă într-o rochie neagră din dantelă

Potrivit PEOPLE, Anne Hathaway a atras toate privirile marți, 29 septembrie, la premiera mondială a thrillerului psihologic „Verity”, desfășurată la cinematograful AMC Lincoln Square 13 din New York. Actrița, care se pregătește să devină mamă pentru a treia oară, a demonstrat încă o dată că nu intenționează să renunțe la aparițiile elegante pe covorul roșu în perioada sarcinii.

Pentru acest eveniment, vedeta a ales o rochie neagră din dantelă, cu o croială de tip sirenă, care i-a evidențiat silueta și burtica de gravidă. Ținuta a fost completată de o capă transparentă, cu detalii strălucitoare, care i-a oferit un aer sofisticat.

Rochia provine din colecția atelierului designerului Prabal Gurung, iar de imaginea actriței s-a ocupat stilista Erin Walsh. Anne Hathaway și-a completat apariția cu o brățară cu diamante și cercei în formă de lacrimă, alegând accesorii elegante care să nu distragă atenția de la ținuta principală.

În ceea ce privește machiajul, actrița a optat pentru nuanțe discrete de bronz în zona ochilor și un ruj mat, într-o culoare naturală. Părul lung, șaten, a fost aranjat într-o coafură cu partea superioară prinsă la spate, în timp ce restul șuvițelor au rămas libere.

Actrița a pășit pe covorul roșu alături de Dakota Johnson și Josh Hartnett

La premiera filmului „Verity”, Anne Hathaway a fost însoțită de colegii săi de distribuție, Dakota Johnson și Josh Hartnett, alături de care joacă în producția cinematografică inspirată din romanul cu același nume, publicat în 2018 de scriitoarea Colleen Hoover.

În film, Anne Hathaway interpretează rolul lui Verity Crawford, o autoare de bestselleruri, în timp ce Dakota Johnson o joacă pe Lowen, o scriitoare care traversează o perioadă dificilă și se află în pragul ruinării financiare.

Viața personajului interpretat de Dakota Johnson ia o întorsătură neașteptată atunci când primește o oportunitate profesională unică, aceea de a finaliza o serie de cărți de succes începută de Verity Crawford. Josh Hartnett îl interpretează pe Jeremy, soțul lui Verity.

Adaptarea cinematografică a romanului urmează să ajungă în cinematografe pe 2 octombrie 2026 și reprezintă cel de-al cincilea film al anului pentru Anne Hathaway, care a avut un program profesional extrem de încărcat.

La evenimentul din New York a participat și actorul Ismael Cruz Córdova, care s-a fotografiat alături de ceilalți membri ai distribuției.

Anne Hathaway a anunțat în iunie că este însărcinată cu al treilea copil

Actrița a dezvăluit în luna iunie 2026 că așteaptă al treilea copil împreună cu soțul său, Adam Shulman. Cei doi mai au împreună doi băieți, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, de 6 ani.

De la anunțarea sarcinii, Anne Hathaway a participat la numeroase evenimente publice și a ales ținute care i-au evidențiat burtica, transformând fiecare apariție într-un moment remarcat de presa internațională.

Actrița și-a etalat silueta de gravidă inclusiv în timpul promovării filmelor „The Odyssey” și „The End of Oak Street”, două dintre producțiile cinematografice în care este implicată în acest an.

În luna august, vedeta a participat la premiera mondială a filmului „The End of Oak Street”, organizată la studiourile Warner Bros. din Burbank, California, unde a continuat seria aparițiilor sale elegante.

Programul încărcat nu pare să îi fi diminuat entuziasmul, iar Anne Hathaway a mărturisit că traversează o perioadă pe care o consideră deopotrivă interesantă și aproape ireală.

„Sunt entuziasmată. Este foarte, foarte distractiv. Totul pare extrem de ireal”, declara actrița pentru PEOPLE în luna iulie, referindu-se la această etapă din viața sa.

Anne Hathaway știe deja sexul celui de-al treilea copil, dar nu vrea să îl dezvăluie

Deși a vorbit deschis despre sarcină și a apărut frecvent în public, Anne Hathaway a ales să păstreze anumite detalii despre viitorul membru al familiei doar pentru ea și pentru soțul său.

În luna august, în timpul unei apariții în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, actrița a dezvăluit că ea și Adam Shulman, în vârstă de 45 de ani, cunosc deja sexul celui de-al treilea copil, însă nu intenționează să îl facă public deocamdată.

Vedeta a explicat că cei doi știu dacă vor avea un băiat sau o fată, dar că preferă să nu spună acest lucru.

Astfel, admiratorii actriței vor trebui să mai aștepte pentru a afla dacă Jonathan și Jack vor avea un frățior sau o surioară.

Ținutele de gravidă ale actriței au atras atenția la evenimentele mondene

Apariția de la premiera „Verity” nu este singura ocazie în care Anne Hathaway a impresionat prin alegerile vestimentare din timpul sarcinii.

Pe 9 septembrie, actrița a participat la evenimentul Bulgari Serpenti Infinito, organizat pe High Line, în cartierul Chelsea din New York. Vedeta, care este ambasadoare a brandului de bijuterii, a ales atunci o rochie din șifon liliachiu, fără bretele, semnată McQueen, pe care a asortat-o cu sandale aurii, cu toc metalizat.

Ținuta a fost completată de un colier Bulgari strălucitor, cu o piatră prețioasă de culoare violet intens. Actrița și-a purtat părul lung, coafat drept și voluminos, iar pentru machiaj a ales un ruj roșu intens, care a oferit un contrast puternic cu nuanța delicată a rochiei.

O zi mai târziu, pe 10 septembrie, Anne Hathaway a participat și la inaugurarea magazinului emblematic Moncler de pe Fifth Avenue, din New York, unde a ales o ținută din denim.

Toate aceste apariții confirmă faptul că actrița își continuă activitatea profesională și participarea la evenimente publice, chiar dacă se pregătește să își mărească familia.

Cu cinci filme în 2026, numeroase premiere și un al treilea copil pe drum, Anne Hathaway traversează una dintre cele mai aglomerate perioade ale carierei sale, fără să renunțe la eleganța care a transformat-o într-una dintre cele mai urmărite vedete de la Hollywood.

CITEȘTE ȘI: Medicii i-au interzis lui Anne Hathaway să participe la o celebră emisiune pentru a-și promova noul film. Care este motivul

Anne Hathaway, acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Cum a răspuns actrița după ce teoria a devenit virală pe internet