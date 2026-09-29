Medicii i-au interzis lui Anne Hathaway să participe la o celebră emisiune pentru a-și promova noul film. Care este motivul

Anne Hathaway avea un plan inedit pentru promovarea noului său film, „Verity”, însă medicii i-au interzis să îl ducă la îndeplinire. Actrița, care este însărcinată, a dezvăluit că nu poate participa la celebra emisiune „Hot Ones”, deoarece medicul a avertizat-o că ar putea intra prematur în travaliu.

Anne Hathaway a povestit despre situație în timpul unei apariții în podcastul „Happy Sad Confused”. Actrița în vârstă de 43 de ani și-ar fi dorit să participe la „Hot Ones”, emisiunea în care vedetele răspund la întrebări în timp ce mănâncă aripioare de pui cu sosuri din ce în ce mai picante, potrivit Entertainment Weekly.

Ideea avea o legătură directă cu „Verity”, noul film în care joacă Hathaway. Personajul său apare într-o versiune fictivă a emisiunii, iar actrița intenționa să accepte adevărata provocare «Hot Ones» în timpul campaniei de promovare a peliculei.

De ce medicii i-au interzis lui Anne Hathaway să participe la „Hot Ones”

Anne Hathaway a explicat că planurile sale s-au schimbat după ce a rămas însărcinată.

„Credeam că voi putea face provocarea «Hot Ones» pentru promovarea acestui film, pentru că pur și simplu avea sens”, a povestit actrița.

Medicii au avut însă o altă părere.

„Dar apoi am rămas însărcinată, iar medicul mi-a spus că nu pot să o fac, pentru că aș putea intra prematur în travaliu. Așa că încă nu am făcut provocarea completă. Nu știu sigur când se va întâmpla. Poate anul viitor”, a dezvăluit Hathaway.

Anne Hathaway a mâncat doar trei dintre aripioarele reale

În timpul filmărilor pentru „Verity”, Hathaway a avut ocazia să încerce o parte din experiența „Hot Ones”. Actrița a dezvăluit că primele trei aripioare pe care le-a mâncat în scena respectivă erau reale, însă pentru restul au fost folosite variante false.

Motivul a fost unul neobișnuit: Hathaway voia să păstreze experiența completă pentru momentul în care avea să participe cu adevărat la emisiune.

Actrița a comparat situația cu primul sărut, explicând că nu și-ar fi dorit să trăiască pentru prima dată experiența completă „Hot Ones” în timp ce interpreta un personaj.

Planul era ca participarea reală la emisiune să coincidă cu lansarea filmului. Sarcina a schimbat însă lucrurile, iar Hathaway va trebui să amâne provocarea.

Actrița și soțul ei, Adam Shulman, așteaptă cel de-al treilea copil. Cei doi mai au împreună doi băieți.

„Verity” este adaptarea cinematografică a romanului cu același nume scris de Colleen Hoover. Anne Hathaway interpretează rolul scriitoarei Verity Crawford, iar din distribuția filmului mai fac parte Dakota Johnson și Josh Hartnett. Filmul urmează să fie lansat pe 2 octombrie.

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