Bucurie mare în showbiz! Anne Hathaway, însărcinată pentru a treia oară

Anne Hathaway traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa personală. Cunoscuta actriță americană a anunțat că este însărcinată și că familia sa urmează să se mărească în perioada următoare. Vedeta și soțul ei, Adam Shulman, se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară, vestea fiind primită cu entuziasm de admiratorii lor din întreaga lume.

Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde actrița și-a etalat pentru prima dată burtica de gravidă. Apariția sa a atras imediat atenția fanilor, imaginile devenind rapid virale și generând mii de reacții și comentarii în doar câteva ore de la publicare.

Anne Hathaway, însărcinată pentru a treia oară

În imaginile distribuite online, Anne Hathaway apare într-o ținută albă, lejeră, care evidențiază sarcina aflată într-un stadiu deja vizibil. Zâmbitoare și relaxată, actrița a ales un mod discret, dar emoționant, de a împărtăși vestea cu publicul care o urmărește de ani de zile atât pentru cariera sa cinematografică, cât și pentru momentele importante din viața personală.

Odată cu această veste, familia actriței intră într-o nouă etapă. Anne Hathaway și Adam Shulman sunt deja părinții a doi băieți, Jonathan și Jack, care au crescut departe de lumina reflectoarelor. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie, alegând să ofere rareori detalii despre copiii lor sau despre momentele petrecute împreună.

Povestea de dragoste dintre Anne Hathaway și Adam Shulman durează de mai bine de un deceniu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2012, în cadrul unei ceremonii private, iar relația lor a fost adesea considerată una dintre cele mai solide din lumea showbizului american. În ciuda programelor încărcate și a proiectelor profesionale numeroase, cuplul a reușit să mențină un echilibru între viața personală și cea publică.

Primul lor copil s-a născut în 2016, iar trei ani mai târziu familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea băiat. Acum, după mai mulți ani, Anne Hathaway și soțul său se pregătesc să întâmpine încă un membru în familie, marcând astfel un nou capitol important în viața lor.

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