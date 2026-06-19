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Bucurie mare în showbiz! Anne Hathaway, însărcinată pentru a treia oară

De: Anca Chihaie 19/06/2026 | 22:42
Bucurie mare în showbiz! Anne Hathaway, însărcinată pentru a treia oară
Sursa foto: Profimedia
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Anne Hathaway traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa personală. Cunoscuta actriță americană a anunțat că este însărcinată și că familia sa urmează să se mărească în perioada următoare. Vedeta și soțul ei, Adam Shulman, se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară, vestea fiind primită cu entuziasm de admiratorii lor din întreaga lume.

Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde actrița și-a etalat pentru prima dată burtica de gravidă. Apariția sa a atras imediat atenția fanilor, imaginile devenind rapid virale și generând mii de reacții și comentarii în doar câteva ore de la publicare.

Anne Hathaway, însărcinată pentru a treia oară

În imaginile distribuite online, Anne Hathaway apare într-o ținută albă, lejeră, care evidențiază sarcina aflată într-un stadiu deja vizibil. Zâmbitoare și relaxată, actrița a ales un mod discret, dar emoționant, de a împărtăși vestea cu publicul care o urmărește de ani de zile atât pentru cariera sa cinematografică, cât și pentru momentele importante din viața personală.

Odată cu această veste, familia actriței intră într-o nouă etapă. Anne Hathaway și Adam Shulman sunt deja părinții a doi băieți, Jonathan și Jack, care au crescut departe de lumina reflectoarelor. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie, alegând să ofere rareori detalii despre copiii lor sau despre momentele petrecute împreună.

Foto: Instagram

Povestea de dragoste dintre Anne Hathaway și Adam Shulman durează de mai bine de un deceniu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2012, în cadrul unei ceremonii private, iar relația lor a fost adesea considerată una dintre cele mai solide din lumea showbizului american. În ciuda programelor încărcate și a proiectelor profesionale numeroase, cuplul a reușit să mențină un echilibru între viața personală și cea publică.

Primul lor copil s-a născut în 2016, iar trei ani mai târziu familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea băiat. Acum, după mai mulți ani, Anne Hathaway și soțul său se pregătesc să întâmpine încă un membru în familie, marcând astfel un nou capitol important în viața lor.

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