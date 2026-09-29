Produsul viral din Europa ajunge în magazinele Lidl din România. Va fi disponibil începând cu 15 octombrie, în ediție limitată

Un produs care a stârnit un interes uriaș în magazinele Lidl din mai multe țări europene urmează să ajungă și pe rafturile din România. Disponibil într-o ediție limitată începând cu 15 octombrie 2026, articolul a devenit viral datorită designului său inedit și a campaniei speciale prin care a fost lansat în contextul Săptămânii Modei de la Paris.

Retailerul introduce în oferta sa o pernă de călătorie cu un aspect neobișnuit, inspirată de unul dintre cele mai cunoscute produse de patiserie franțuzească. Accesoriul, denumit „NeckCroissant”, a atras atenția în numeroase țări europene și va putea fi achiziționat pentru o perioadă limitată și în România.

Nebunie în magazinele Lidl

Produsul a fost prezentat pentru prima dată în cadrul unei campanii desfășurate cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. Perna a fost oferită pasagerilor aflați la bordul unui zbor cu destinația capitala Franței, iar asemănarea cu un croasant real a fost una dintre caracteristicile care au contribuit la popularitatea sa. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, accesoriul este atât de bine realizat încât poate fi confundat cu produsul de patiserie care l-a inspirat, deși este destinat exclusiv confortului în timpul călătoriilor.

Lidl a anunțat că va pune la dispoziție 5.000 de exemplare prin intermediul unei tombole organizate pe canalele sale de socializare, începând cu 2 octombrie 2026. Campania se desfășoară simultan în 25 de țări din Europa, demonstrând amploarea interesului generat de acest produs.

Reprezentanții companiei au transmis că „NeckCroissant”, o pernă de gât clasică de călătorie, concepută să arate precum croasantul vândut în rețeaua de magazine Lidl, va intra în oferta din România a retailerului, începând cu 15 octombrie, în ediție limitată, au transmis reprezentanții companiei.

Articolul va fi disponibil și în alte 24 de piețe europene. În plus, fiecare pernă va include un cupon digital destinat aplicației Lidl Plus, care poate fi utilizat în magazine pentru a primi un croasant adevărat.

Produsul viral ajunge și în România, în ediție limitată

Conceptul a fost gândit ca o îmbinare între confort, modă și marketing, într-un eveniment recunoscut pentru ideile sale neconvenționale. Săptămâna Modei de la Paris este adesea locul în care sunt testate proiecte neobișnuite, iar această pernă inspirată de celebrul produs de patiserie francez a reușit să se remarce rapid în rândul participanților.

Lansarea exclusivă a avut loc la bordul unui avion cu destinația Paris. Pasagerii au găsit pe scaune accesoriul creat special pentru a le oferi confort pe durata zborului, dar și pentru a aduce un element surpriză inspirat din cultura pariziană. Forma aleasă nu a fost întâmplătoare, deoarece curba specifică unui croasant se adaptează în mod natural zonei gâtului și poate oferi susținere în timpul odihnei.

Realizată din materiale textile menite să reproducă aspectul și textura produsului de patiserie, perna a devenit rapid un obiect de interes atât pentru pasionații de călătorii, cât și pentru cei interesați de modă și articole de colecție.

„Deoarece relaxarea reprezintă un adevărat lux în agitația specifică Săptămânii Modei, Lidl a creat o experiență exclusivă pentru participanții la evenimentul din Paris. VIP-urile și pasionații de modă au fost invitați să ia o pauză de la ritmul alert și să se destindă folosind perna „NeckCroissant”, într-un cadru completat de proiecția unui videoclip relaxant. Experiența a culminat la finalul sesiunii, când invitații au fost surprinși cu un croissant Lidl original, crocant și proaspăt copt – doza ideală de energie între două prezentări de modă”, explică retailerul.

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