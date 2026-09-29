Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său. Dezvăluirile despre Diana și Regele Charles care ar fi provocat furie

Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său, Charles Spencer, după dezvăluirile făcute de acesta despre Prințesa Diana și Regele Charles. Apariția noii cărți a fratelui Dianei ar fi provocat nemulțumire în Familia Regală, spune o comentatoare regală.

Charles Spencer a făcut mai multe dezvăluiri despre sora sa în volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, inclusiv despre perioada care a precedat funeraliile Prințesei Diana.

Potrivit Page Six, comentatoarea regală Kinsey Schofield susține că dezvăluirile ar fi provocat frustrare atât în cazul Prințului William, cât și al Regelui Charles, dar din motive diferite.

De ce Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său

Schofield susține că situația ar fi cu atât mai dificilă pentru Prințul William cu cât informațiile sunt făcute publice chiar de fratele mamei sale.

„În ceea ce îl privește pe William, există un sentiment suplimentar de trădare, pentru că acesta este unchiul său”, a declarat comentatoarea regală.

Potrivit acesteia, William ar considera că un episod extrem de dureros din copilăria sa este readus în atenția publicului într-un mod pe care acesta nu și l-ar fi dorit.

Prințul de Wales avea doar 15 ani când mama sa a murit într-un accident de mașină la Paris, în august 1997. Imaginile cu William și Harry mergând în urma sicriului Dianei, alături de tatăl lor, actualul Rege Charles, de Prințul Philip și de Charles Spencer, au devenit unele dintre cele mai cunoscute imagini ale funeraliilor.

Ce a dezvăluit Charles Spencer despre Regele Charles

În noua sa carte, Charles Spencer susține că s-a opus categoric ideii ca William și Harry să meargă în urma sicriului mamei lor.

Potrivit relatării sale, el ar fi avut o discuție aprinsă cu actualul Rege Charles, care considera că cei doi fii ai Dianei ar trebui să participe la procesiune.

Spencer susține că a încercat să-l convingă că William și Harry nu ar trebui puși într-o asemenea situație la vârste atât de fragede. În cele din urmă, cei doi prinți au mers în urma sicriului în timpul procesiunii funerare din 6 septembrie 1997.

Dezvăluirea ar fi provocat nemulțumire și în cazul Regelui Charles. Schofield susține că atât monarhul, cât și fiul său ar fi „foarte frustrați și furioși”, însă din motive diferite.

Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât în 2027 se vor împlini 30 de ani de la moartea Prințesei Diana.

În același timp, Prințul Harry ar analiza posibilitatea implicării într-un proiect dedicat mamei sale și ar fi interesat ca Charles Spencer să participe.

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