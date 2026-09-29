Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său. Dezvăluirile despre Diana și Regele Charles care ar fi provocat furie

Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său. Dezvăluirile despre Diana și Regele Charles care ar fi provocat furie
Galerie Foto 5
Foto: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său, Charles Spencer, după dezvăluirile făcute de acesta despre Prințesa Diana și Regele Charles. Apariția noii cărți a fratelui Dianei ar fi provocat nemulțumire în Familia Regală, spune o comentatoare regală.

Charles Spencer a făcut mai multe dezvăluiri despre sora sa în volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, inclusiv despre perioada care a precedat funeraliile Prințesei Diana.

Potrivit Page Six, comentatoarea regală Kinsey Schofield susține că dezvăluirile ar fi provocat frustrare atât în cazul Prințului William, cât și al Regelui Charles, dar din motive diferite.

De ce Prințul William s-ar simți „trădat” de unchiul său

Schofield susține că situația ar fi cu atât mai dificilă pentru Prințul William cu cât informațiile sunt făcute publice chiar de fratele mamei sale.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„În ceea ce îl privește pe William, există un sentiment suplimentar de trădare, pentru că acesta este unchiul său”, a declarat comentatoarea regală.

Potrivit acesteia, William ar considera că un episod extrem de dureros din copilăria sa este readus în atenția publicului într-un mod pe care acesta nu și l-ar fi dorit.

Prințul de Wales avea doar 15 ani când mama sa a murit într-un accident de mașină la Paris, în august 1997. Imaginile cu William și Harry mergând în urma sicriului Dianei, alături de tatăl lor, actualul Rege Charles, de Prințul Philip și de Charles Spencer, au devenit unele dintre cele mai cunoscute imagini ale funeraliilor.

Înmormântarea Prințesei Diana, sursa-profimedia.ro

Ce a dezvăluit Charles Spencer despre Regele Charles

În noua sa carte, Charles Spencer susține că s-a opus categoric ideii ca William și Harry să meargă în urma sicriului mamei lor.

Potrivit relatării sale, el ar fi avut o discuție aprinsă cu actualul Rege Charles, care considera că cei doi fii ai Dianei ar trebui să participe la procesiune.

Spencer susține că a încercat să-l convingă că William și Harry nu ar trebui puși într-o asemenea situație la vârste atât de fragede. În cele din urmă, cei doi prinți au mers în urma sicriului în timpul procesiunii funerare din 6 septembrie 1997.

Sursa foto: Profimedia

Dezvăluirea ar fi provocat nemulțumire și în cazul Regelui Charles. Schofield susține că atât monarhul, cât și fiul său ar fi „foarte frustrați și furioși”, însă din motive diferite.

Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât în 2027 se vor împlini 30 de ani de la moartea Prințesei Diana.

În același timp, Prințul Harry ar analiza posibilitatea implicării într-un proiect dedicat mamei sale și ar fi interesat ca Charles Spencer să participe.

CITEȘTE ȘI:

Regele Charles reacționează după acuzațiile fratelui Prințesei Diana. Ce susține Charles Spencer că i-ar fi spus după moartea ei

Prințul Harry ar fi știut dinainte despre dezvăluirile lui Charles Spencer. Ce a discutat cu unchiul său

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sean „Diddy” Combs, din nou în atenția anchetatorilor în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Ce s-a întâmplat după condamnarea lui Keffe D
Sean „Diddy” Combs, din nou în atenția anchetatorilor în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Ce s-a întâmplat după condamnarea lui Keffe D
Madonna ar fi cumpărat casa Angelinei Jolie. A plătit aproape 25 de milioane de dolari pentru proprietatea de lux
Madonna ar fi cumpărat casa Angelinei Jolie. A plătit aproape 25 de milioane de dolari pentru proprietatea de lux
Nadia Comăneci, pe podium la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda, Kendall Jenner și Heidi Klum
Nadia Comăneci, pe podium la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda, Kendall Jenner și Heidi Klum
Harry și Meghan Markle au plecat furioși dintr-un bar. Care este motivul
Harry și Meghan Markle au plecat furioși dintr-un bar. Care este motivul
Fanii Madonnei, furioși după MTV VMA 2026. Momentul mult așteptat al artistei, difuzat cu întârziere
Fanii Madonnei, furioși după MTV VMA 2026. Momentul mult așteptat al artistei, difuzat cu întârziere
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Gandul.ro
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Dosarul Călin Georgescu, în presa străină! Ce scriu jurnaliștii din afară despre arestarea preventivă
Mediafax
Dosarul Călin Georgescu, în presa străină! Ce scriu jurnaliștii din afară despre arestarea preventivă
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu după ce s-a predat în Elveția. Mărturiile părinților victimei: „Pedeapsă prea mică”
Click.ro
Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu după ce s-a predat în Elveția. Mărturiile părinților victimei: „Pedeapsă prea mică”
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Gandul.ro
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.