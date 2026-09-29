Din ce în ce mai mulți oameni susțin că au început să viseze reclame. Un expert a explicat ce se întâmplă, de fapt

Din ce în ce mai mulți oameni susțin că au început să viseze reclame. Un expert a explicat ce se întâmplă, de fapt
Vise
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Un număr tot mai mare de persoane susțin că reclamele au început să apară inclusiv în visele lor, de la simple plasări de produse până la adevărate spoturi publicitare care întrerup acțiunea onirică.

Fenomenul este discutat intens pe rețelele sociale, unde utilizatorii povestesc că experiențele din timpul somnului par să fie influențate din ce în ce mai mult de mesajele comerciale la care sunt expuși pe parcursul zilei.

Din ce în ce mai mulți oameni susțin că au început să viseze reclame

Pe Reddit, un utilizator s-a întrebat „A început publicitatea în vise?”, înainte de a explica faptul că „în ultimul an sau cam așa, fiecare vis pe care l-am avut s-a învârtit în jurul unui anumit produs”.

Mesajul a atras rapid reacții din partea altor persoane care au spus că au avut experiențe similare. Un alt utilizator a povestit că a văzut în vis o reclamă „foarte specifică”, care semăna cu o plasare de produs.

Acesta a explicat:

„Nu este prima dată când se întâmplă asta. Mi-au apărut reclame chiar în mijlocul unui vis, exact ca reclamele de pe YouTube. Au pătruns în lumea viselor. Sincer, nu sunt surprins, era inevitabil să se întâmple la un moment dat.”

Experiențe asemănătoare au fost relatate și pe Facebook. O persoană a scris:

„Visele mele conțin reclame. Am observat recent că între diferite vise apare câte un vis care este, practic, o reclamă la diverse lucruri. Poate pentru că dorm cu televizorul pornit, dar pare că fenomenul a început abia în ultimele trei sau patru zile.”

Date publicate în acest an de The Media Image sugerează că fenomenul nu este deloc izolat. Potrivit cercetării, 61% dintre americani au declarat că au avut în ultimul an vise care conțineau elemente asemănătoare reclamelor.

De asemenea, 38% dintre cei care au raportat astfel de experiențe au spus că acestea apar frecvent, de la o dată pe lună până la aproape zilnic. În plus, 41% dintre respondenți consideră că reclamele ajung efectiv să se infiltreze în visele lor.

Un expert a explicat ce se întâmplă, de fapt

Deși unii ar putea crede că specialiștii în marketing au găsit o metodă de a influența oamenii inclusiv în timpul somnului, explicația este, potrivit experților, mult mai simplă și ține de modul în care funcționează creierul uman.

Dr. Daniel Atkinson, Clinical Lead la Treated, a explicat pentru LADbible că unul dintre motivele principale este nivelul extrem de ridicat de expunere la publicitate din prezent.

Dr. Daniel Atkinson

„Un motiv este expunerea. În trecut, reclamele erau ceva ce consumam relativ rar: când ne uitam la televizor, citeam reviste sau ziare ori treceam pe lângă un panou publicitar. Acum, vedem reclame mult mai des, pe măsură ce folosim rețelele sociale și instrumentele online pentru activitățile de zi cu zi, practic în orice moment al zilei.

Un alt motiv este noutatea. Publicitatea a evoluat până în punctul în care imaginile elaborate și fantastice sunt mult mai comune, deoarece sunt mai ușor de realizat din punct de vedere al producției.”

Specialistul a detaliat și mecanismul prin care informațiile și imaginile văzute pe parcursul zilei pot reapărea în timpul somnului.

„Creierul procesează și cataloghează imaginile și informațiile pe parcursul zilei și le stochează în talamus, iar informațiile captivante sau repetitive sunt adesea procesate mai profund în cortexul cerebral.

Cortexul prefrontal și hipocampul decid practic dacă păstrează sau nu ceva pentru mai târziu, iar în acest punct amintirile încep să fie asociate cu emoții și motivații. Când intri în faza de somn REM, creierul continuă să proceseze aceste informații, iar acesta este motivul pentru care anumite imagini pot pătrunde în vise.

Conținutul animat sau campaniile care folosesc culori puternice și un contrast ridicat au un impact vizual mai mare și sunt, de regulă, mai ușor de reținut. Din acest motiv, creierul le poate prioritiza, deoarece sunt mai pregnante decât alte imagini pe care le-am văzut pe parcursul zilei.”

Potrivit acestuia, reclamele care folosesc imagini spectaculoase, culori intense și elemente vizuale ușor de reținut au șanse mai mari să fie prelucrate de creier și să reapară ulterior în vise.

Pentru persoanele care observă frecvent astfel de situații și doresc să reducă apariția reclamelor în timpul somnului, medicul recomandă limitarea utilizării dispozitivelor înainte de culcare și evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de a merge la somn.

„Ar putea fi de ajutor și desfășurarea unei activități conștiente sau meditative înainte de culcare, precum desenul, activitățile creative sau broderia, pentru a-i oferi creierului spațiul și timpul necesar să filtreze imaginile și informațiile acumulate pe parcursul zilei.

Activitatea respectivă poate înlocui conținutul publicitar din memoria de lucru, astfel încât să fie mai puțin probabil să visezi reclame.”

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