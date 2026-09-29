Brigitte Pastramă, prima reacție după ce Ilie Năstase a acuzat-o de infidelitate: ”Eu am plecat din casă când am fost dată afară”

Relația tensionată dintre Brigitte Pastramă și Ilie Năstase continuă să genereze reacții publice, după ce fostul mare tenismen a lansat acuzații la adresa fostei sale soții, susținând că aceasta l-ar fi înșelat în timpul căsniciei.

Declarațiile au venit în contextul scandalului dintre Ilie Năstase și actuala sa soție, Ioana Năstase, aflați în proces de divorț, cu o nouă înfățișare programată pe 15 octombrie.

Brigitte Pastramă rupe tăcerea după acuzațiile lui Ilie Năstase

În ultimele zile, Brigitte Pastramă a intervenit în conflictul dintre cei doi și a făcut afirmații legate de vila de pe strada Andrei Mureșanu, despre care a susținut că ar fi fost vândută la inițiativa Ioanei Năstase. În replică, Ilie Năstase i-a luat apărarea actualei sale soții și a avut un discurs dur la adresa fostei partenere.

După apariția acuzațiilor privind presupusa infidelitate, Brigitte Pastramă a transmis un mesaj ferm, în care a negat categoric orice astfel de afirmație. Totodată, bruneta a vorbit și despre perioada în care a părăsit locuința în care a trăit alături de fostul sportiv, susținând că plecarea sa a avut loc după ce i s-a cerut să părăsească imobilul.

„Eu am plecat din casa de pe Andrei Mureșanu când am fost dată afară din casă. Mi s-a spus chiar că, dacă nu plec, îmi va arunca pe geam, în stradă, toate gențile. Copiii mei au locuit în acea casă, erau mici, eu nu aveam cum să plec noaptea și nu am avut contact intim cu alt bărbat decât după ce am plecat din acea casă. Nu l-am înșelat pe fostul meu soț niciodată, până în momentul în care, bolnavă fiind de lanț tumoral pectoral, singură în spital, mi-au apărut trei formațiuni în zona inghinală, care apar de obicei în urma contactului neprotejat cu multe persoane. Așa că spun stop cu afirmațiile vizavi de persoana mea”, a scris Brigitte Pastramă pe Facebook.

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